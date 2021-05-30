أزبليكويتا: هذا اللاعب منحنا لقب دوري الأبطال

توج تشيلسي بلقب دوري أبطال أوروبا، مساء اليوم السبت، بالفوز بهدف دون رد، على نظيره مانشستر سيتي، في المباراة النهائية بمدينة بورتو البرتغالية.

وقال سيزار أزبليكويتا لاعب تشيلسي، عقب المباراة، خلال تصريحاته لشبكة “BT Sports” الإنجليزية: “كاي هافيرتز كان يمر بموسم صعب، لكن لديه عقلية قوية، وهذا الرجل سيكون نجما، وهو بالفعل نجم ومنحنا دوري الأبطال”.

وعن التتويج باللقب، علق: “هذا اللقب يعني الكثير، لقد أتيت إلى هنا عام 2012 بعد فوز الفريق بدوري الأبطال، وبالطبع أردت أن أكرر هذا الإنجاز، والليلة أعيش إحساسا مذهلا، وعائلتي هنا لذلك هو يوم خاص”.

وسجل كاي هافيرتز هدف المباراة الوحيد في الدقيقة (43)، عندما تلقى تمريرة بينية متقنة من مونت، ليراوغ الحارس البرازيلي إيدرسون، ويسدد في الشباك الخالية.

وأضاف “البلوز” اللقب الثاني في تاريخهم في النهائي الثالث، بعد نسخة 2012 أمام بايرن ميونخ بركلات الترجيح، فيما كانت الخسارة من نصيبه في نهائي 2008 أمام مانشستر يونايتد بنفس الطريقة.

وسيكون الفريق اللندني على موعد مع تتويج آخر عندما يلتقي فياريال الإسباني، بطل الدوري الأوروبي، على لقب سوبر أوروبا في أغسطس/آب المقبل على ملعب وندسور بارك في بلفاست عاصمة أيرلندا الشمالية.