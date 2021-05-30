عناوين الصحف الكويتية ليوم الأحد 30 مايو 2021

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روسيا 2018
أزبليكويتا: هذا اللاعب منحنا لقب دوري الأبطال
منذ 18 دقيقة
أضف تعليق
تشيلسي يحبط السيتي ويتوج بلقب دوري أبطال أوروبا
منذ 44 دقيقة
أضف تعليق
من يحسم “موقعة بورتو”؟.. مواجهة إنجليزية بين مان سيتي وتشلسي
منذ 13 ساعة
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عاجل.. يوفنتوس يعلن إقالة بيرلو
منذ يومين
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اقتصاد
“المركزي” يجدد تحذيره من مخاطر التعامل بـ”العملات الافتراضية”
منذ أسبوع واحد
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محظوظو كورونا.. بروز 9 مليارديرات جدد بفضل تجارة اللقاح
منذ أسبوع واحد
أضف تعليق
أكبر صندوق ثروة سيادي في العالم يتخارج من الشركات التي تعمل في المستوطنات الصهيونية
منذ أسبوع واحد
أضف تعليق
الإمارات تسمح للأجانب بالتملك الكامل للشركات بدءا من يونيو
منذ أسبوع واحد
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” هات اذنك “
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محليات
برلمان
عربي وعالمي
رياضة
روسيا 2018
أزبليكويتا: هذا اللاعب منحنا لقب دوري الأبطال
منذ 18 دقيقة
أضف تعليق
تشيلسي يحبط السيتي ويتوج بلقب دوري أبطال أوروبا
منذ 44 دقيقة
أضف تعليق
من يحسم “موقعة بورتو”؟.. مواجهة إنجليزية بين مان سيتي وتشلسي
منذ 13 ساعة
أضف تعليق
عاجل.. يوفنتوس يعلن إقالة بيرلو
منذ يومين
أضف تعليق
اقتصاد
“المركزي” يجدد تحذيره من مخاطر التعامل بـ”العملات الافتراضية”
منذ أسبوع واحد
أضف تعليق
محظوظو كورونا.. بروز 9 مليارديرات جدد بفضل تجارة اللقاح
منذ أسبوع واحد
أضف تعليق
أكبر صندوق ثروة سيادي في العالم يتخارج من الشركات التي تعمل في المستوطنات الصهيونية
منذ أسبوع واحد
أضف تعليق
الإمارات تسمح للأجانب بالتملك الكامل للشركات بدءا من يونيو
منذ أسبوع واحد
أضف تعليق
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