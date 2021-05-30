الصيفي الصيفي لوزير الصحة: إلى متى سيستمر إغلاق مستوصف الفنطاس التخصصي؟

وجه النائب الصيفي مبارك الصيفي سؤالا الى وزير الصحة عن سبب إغلاق مستوصف الفنطاس التخصصي رغم الكثافة السكانية بالمنطقة.

وقال وزير الصحة، الشيخ د. باسل الصباح في سؤاله: إلى متى، سيظل المستوصف مغلق أمام سكان المنطقة، مؤكداً أن أهل المنطقة يعانوا من إغلاقه.

وأكد أن الأمر تعدى معاناة الأهالي ليصل الضرر لتلف الأدوية والأجهزة الطبية بسبب تعطل التكييف في المستوصف رغم التكاليف الباهظة التي تكبدتها ميزانية الدولة لتجهيزه، وحداثة إنشائه حيث لم يمر عام على افتتاحه، مما يدل على سوء الادارة والتخبط في وزارة الصحة والتي يدفع ثمنها المواطنين فتكون على حساب صحتهم وجودة حياتهم.

..ويسأل عن بيع أسهم الخزينة لشركة زين

وجه النائب الصيفي السؤال التالي الى وزير المالية:

رئيس مجلس الامة المحترم

تحية طيبة وبعد ,,,

يرجى التكرم بتوجيه السؤال التالي الى السيد / وزير المالية ووزير الدولة للشؤون الاقتصادية والاستثمار المحترم

(نص السؤال)

يرجى إفادتي وتزويدي بالآتي:

(1) ما هي الأسس والمعايير الفنية التي استند على أساسها مجلس إدارة زين بالموافقة على بيع أسهم الخزينة لصالح الشركة العمانية بتاريخ 9/8/2017 بسعر ابتدائي (600فلس) للسهم. بأجمالي مبلغ الصفقة 255.172.000مليون دينار كويتي وفي نفس العام قام أحد المساهمين ببيع اسهمه على الشركة العمانية بزيادة قدرها (181فلس) للسهم الواحد.

ما الإجراءات التي قامت بها تجاه ممثلها؟ هل تم التحقيق مع ممثل الهيئة العامة للاستثمار؟ تزويدي بالراي الفني للمدير التنفيذي لقطاع الاحتياطي العام عن بيع الأسهم.

ماهي الاسباب من عدم قيام الهيئة باتخاذ الإجراءات اللازمة للقيام بدورها كمساهم رئيسي في الشركة؟

(2) تزويدي بالبيانات المالية لشركه اجيال القابضة في المغرب للسنوات الخمس الماضية مع تفصيل اسباب الخسائر المتراكمة والاجراءات التي اتخاذها مع رئيس مجلس الإدارة السابق وهل شكلت لجنه تحقيق في هذا الموضوع مع تزويدي بتقرير لجنه التحقيق.

(3) يرجي تزويدي بالأسس القانونية التي على أساسها تم إنشاء صندوق المكافأة الخاص بممثلي الهيئة العامة للاستثمار ومكتب الاستثمار الكويتي (Board Pool)، مع تزويدي بأسماء المستفيدين من هذا الصندوق والمبالغ التي تم الحصول عليها بالتفصيل.