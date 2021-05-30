“الخدمة المدنية”: تسجيل الباحثين عن عمل يونيو وأغسطس وأكتوبر

أعلن ديوان الخدمة المدنية عن مواعيد تسجيل الكويتيين الباحثين عن عمل لسنة 2021 موزعة على ثلاث فترات تبدأ الأولى في شهر يونيو المقبل منوها انه بامكان الراغبين التسجيل عبر موقعه الإلكتروني.

واوضح الديوان في بيان صحفي اليوم الأحد انه تم تحديد فترات التسجيل الجديدة لاستيعاب جميع الباحثين عن عمل إضافة إلى خريجي الفصلين الثاني والصيفي من جامعة الكويت والهيئة العامة للتعليم التطبيقي والتدريب.

وبين أن فترة التسجيل الـ75 تبدأ من 11 إلى 25 يونيو والـ76 من 20 أغسطس إلى 3 سبتمبر والفترة الـ77 من 22 أكتوبر إلى 5 نوفمبر.