“الزراعة”: فتح الحدائق العامة أمام روادها بدءا من يوم غد الاثنين

أعلنت الهيئة العامة للزراعة والثروة السمكية الكويتية اليوم الاحد عن فتح الحدائق العامة أمام روادها بدءا من يوم غد الاثنين من الساعة 8 صباحا وحتى 10 مساء.

وقال نائب المدير العام لقطاع الزراعة التجميلية بالهيئة المهندس علي الفارسي في تصريح صحفي انه بناء على تعليمات وزير الدولة لشؤون البلدية ووزير الدولة لشؤون الاسكان والتطوير العمراني شايع الشايع سيتم فتح الحدائق العامة في كافة المحافظات.

واشار المهندس الفارس الى ان فتح الحدائق هدفه الترفيه عن العائلات والاطفال ولاسيما مع انتهاء العام الدراسي على أن يكون وفق الاشتراطات الصحية