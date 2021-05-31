عناوين الصحف الكويتية ليوم الاثنين 31 مايو 2021

Twitter
Facebook
Instagram
Google Plus
Youtube
RSS
31 مايو، 2021
الرئيسية
أخبار
محليات
برلمان
عربي وعالمي
رياضة
روسيا 2018
أزبليكويتا: هذا اللاعب منحنا لقب دوري الأبطال
منذ يوم واحد
أضف تعليق
تشيلسي يحبط السيتي ويتوج بلقب دوري أبطال أوروبا
منذ يوم واحد
أضف تعليق
من يحسم “موقعة بورتو”؟.. مواجهة إنجليزية بين مان سيتي وتشلسي
منذ يومين
أضف تعليق
عاجل.. يوفنتوس يعلن إقالة بيرلو
منذ 3 أيام
أضف تعليق
اقتصاد
“المركزي” يجدد تحذيره من مخاطر التعامل بـ”العملات الافتراضية”
منذ أسبوع واحد
أضف تعليق
محظوظو كورونا.. بروز 9 مليارديرات جدد بفضل تجارة اللقاح
منذ أسبوع واحد
أضف تعليق
أكبر صندوق ثروة سيادي في العالم يتخارج من الشركات التي تعمل في المستوطنات الصهيونية
منذ أسبوع واحد
أضف تعليق
الإمارات تسمح للأجانب بالتملك الكامل للشركات بدءا من يونيو
منذ أسبوعين
أضف تعليق
الرأي
كتاب سبر
أقلامهم
آراؤهم
نشر الممنوع
أقسام أخرى
جرائم وقضايا
سبر أكاديميا
مجتمع
فن وثقافة
تكنولوجيا
صحة وجمال
منوعات
أقسام متخصصة
تحقيقات
حوارات
شعراء سبر
سبر القوافي
كاريكاتير
بورتريه
” هات اذنك “
سبر ميديا
فيديو سبر
صور سبر
الرئيسية
أخبار
محليات
برلمان
عربي وعالمي
رياضة
روسيا 2018
أزبليكويتا: هذا اللاعب منحنا لقب دوري الأبطال
منذ يوم واحد
أضف تعليق
تشيلسي يحبط السيتي ويتوج بلقب دوري أبطال أوروبا
منذ يوم واحد
أضف تعليق
من يحسم “موقعة بورتو”؟.. مواجهة إنجليزية بين مان سيتي وتشلسي
منذ يومين
أضف تعليق
عاجل.. يوفنتوس يعلن إقالة بيرلو
منذ 3 أيام
أضف تعليق
اقتصاد
“المركزي” يجدد تحذيره من مخاطر التعامل بـ”العملات الافتراضية”
منذ أسبوع واحد
أضف تعليق
محظوظو كورونا.. بروز 9 مليارديرات جدد بفضل تجارة اللقاح
منذ أسبوع واحد
أضف تعليق
أكبر صندوق ثروة سيادي في العالم يتخارج من الشركات التي تعمل في المستوطنات الصهيونية
منذ أسبوع واحد
أضف تعليق
الإمارات تسمح للأجانب بالتملك الكامل للشركات بدءا من يونيو
منذ أسبوعين
أضف تعليق
الرأي
كتاب سبر
أقلامهم
آراؤهم
نشر الممنوع
أقسام أخرى
جرائم وقضايا
سبر أكاديميا
مجتمع
فن وثقافة
تكنولوجيا
صحة وجمال
منوعات
أقسام متخصصة
تحقيقات
حوارات
شعراء سبر
سبر القوافي
كاريكاتير
بورتريه
” هات اذنك “
سبر ميديا
فيديو سبر
صور سبر
الرئيسية
أخبار
محليات
برلمان
عربي وعالمي
رياضة
روسيا 2018
أزبليكويتا: هذا اللاعب منحنا لقب دوري الأبطال
منذ يوم واحد
أضف تعليق
تشيلسي يحبط السيتي ويتوج بلقب دوري أبطال أوروبا
منذ يوم واحد
أضف تعليق
من يحسم “موقعة بورتو”؟.. مواجهة إنجليزية بين مان سيتي وتشلسي
منذ يومين
أضف تعليق
عاجل.. يوفنتوس يعلن إقالة بيرلو
منذ 3 أيام
أضف تعليق
اقتصاد
“المركزي” يجدد تحذيره من مخاطر التعامل بـ”العملات الافتراضية”
منذ أسبوع واحد
أضف تعليق
محظوظو كورونا.. بروز 9 مليارديرات جدد بفضل تجارة اللقاح
منذ أسبوع واحد
أضف تعليق
أكبر صندوق ثروة سيادي في العالم يتخارج من الشركات التي تعمل في المستوطنات الصهيونية
منذ أسبوع واحد
أضف تعليق
الإمارات تسمح للأجانب بالتملك الكامل للشركات بدءا من يونيو
منذ أسبوعين
أضف تعليق
الرأي
كتاب سبر
أقلامهم
آراؤهم
نشر الممنوع
أقسام أخرى
جرائم وقضايا
سبر أكاديميا
مجتمع
فن وثقافة
تكنولوجيا
صحة وجمال
منوعات
أقسام متخصصة
تحقيقات
حوارات
شعراء سبر
سبر القوافي
كاريكاتير
بورتريه
” هات اذنك “
سبر ميديا
فيديو سبر
صور سبر
آخر الآخبار
محليات
“الخدمة المدنية”: تسجيل الباحثين عن عمل يونيو وأغسطس وأكتوبر
منذ ساعة واحدة
سبر أكاديميا
“جودة التعليم”: الاختبارات الورقية بالجامعة و”التطبيقي” مقياس التحصيل العلمي وجودته
منذ ساعتين
محليات
عناوين الصحف الكويتية ليوم الأحد 30 مايو 2021
منذ يوم واحد
رياضة
تشيلسي يحبط السيتي ويتوج بلقب دوري أبطال أوروبا
منذ يوم واحد
عربي وعالمي
دراسة: لقاح “فايزر” فعّال ضد المتحوّر الهندي لكن بدرجة أقل “بقليل”
منذ يوم واحد
متابعة @sabrnews
محليات
عناوين الصحف الكويتية ليوم الاثنين 31 مايو 2021
محرر المحليات
منذ 41 ثانية
أضف تعليق
1 دقائق
Facebook
Twitter
Email
Print
جريدة الجريدة
جريدة الأنباء
جريدة القبس
جريدة الراي
جريدة الوسط
الوسوم
Top
عناوين الصحف المحلية
من الممكن أن يعجبك
محليات
“الزراعة”: فتح الحدائق العامة أمام روادها بدءا من يوم غد الاثنين
محليات
“الخدمة المدنية”: تسجيل الباحثين عن عمل يونيو وأغسطس وأكتوبر
سبر أكاديميا
“جودة التعليم”: الاختبارات الورقية بالجامعة و”التطبيقي” مقياس التحصيل العلمي وجودته
محليات
حالة الطقس المتوقعة غداً الأثنين 31 مايو 2021
محليات
حظر تصدير وإعادة تصدير الإسمنت والأخشاب وحديد التسليح المجدول
محليات
سمو ولي العهد يتوجه غدا إلى السعودية في زيارة رسمية
أضف تعليق
أضغط هنا لإضافة تعليق
إلغاء الرد
التعليق
الاسم
البريد الإلكتروني
الموقع الإلكتروني
Tweet
Share
WhatsApp
Tweet
Share
WhatsApp
Tweet
Share
WhatsApp
Copy link
Copy
Copied
Powered by
Social Snap
أضف تعليق