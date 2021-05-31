الفارس ترأس الاجتماع التنسيقي بين مؤسسات التعليم العالي لمراجعة وتنسيق خطط الابتعاث والقبول 2021 – 2022

أعلن وزير النفط ووزير التعليم العالي د. محمد عبداللطيف الفارس عن مراجعة وتنسيق خطط القبول في مؤسسات التعليم العالي والبعثات الداخلية والخارجية للعام الدراسي 2021 – 2022، وذلك خلال ترؤسه الاجتماع التنسيقي الذي أمس بين مؤسسات التعليم العالي بحضور وكيل وزارة التعليم العالي و وكيل وزارة التربية والأمين العام لمجلس الجامعات الخاصة وعميدي القبول والتسجيل بجامعة الكويت والهيئة العامة للتعليم التطبيقي والتدريب.

وأوضح الوزير الفارس أن الهدف الأساسي من هذا الاجتماع السنوي والذي يأتي قبل الإعلان المتوقع لوزارة التربية لنتائج خريجي الثانوية العامة بتاريخ 2021/6/28، لمراجعة أعداد الطلبة الكويتيين المتوقع تخرجهم من الثانوية العامة بشقيها العلمي والأدبي في المدارس الحكومية والخاصة، والتأكد من إمكانية توفر مقاعد كافيه للطلبة في البعثات ومؤسسات التعليم العالي، وتحديد فترات التقديم للبعثات الخارجية بوزارة التعليم العالي والبعثات الداخلية التابعة للأمانة العامة لمجلس الجامعات الخاصة، و للقبول في جامعة الكويت والهيئة العامة للتعليم التطبيقي والتدريب، بالإضافة إلي تنسيق مواعيدهم ليتسنى لمن لم يتم قبوله في خطط البعثات من الالتحاق بالجامعة أو التطبيقي، مع عدم السماح بقبول الطالب في أكثر من جهة تعليمية وذلك للاستفادة المثلى من المقاعد الدراسية المتاحة.

وطمأن الفارس الطلبه والطالبات خريجي الثانوية العامة بزيادة عدد المقاعد المتوفرة في البعثات الداخلية والخارجية ومؤسسات التعليم العالي عن أعداد الطلبة الكويتيين المتوقع تخرجهم من الثانوية العامة في العام الدراسي 2021- 2022 بشقيها العلمي والأدبي في المدارس الحكومية والخاصة، وهذا بخلاف من يرغب بالانضمام إلى جهات أخرى غير مؤسسات التعليم العالي والبعثات، علما بأن آلية تحديد عدد الطلبة يرجع لكل مؤسسة تعليمية حسب طاقتها الاستيعابية.

وأشار إلى أن فترات التقديم للبعثات الخارجية والداخلية سيكون في الفتره بين 2021/6/19 – 2021/7/5، أما جامعة الكويت سيكون التقديم لها خلال الفتره من 2021/7/4 – 2021/7/14، كما أن التقديم للهيئة العامة للتعليم التطبيقي والتدريب سيكون بين 2021/7/3 – 2021/7/29

وأكد الفارس أن هدف الوزارة هو رعاية الطلبة دراسيا وأكاديميا، وإعداد خريجين متميزين قادرين على المنافسة في سوق العمل المحلي والعالمي لتحقيق رؤية الكويت 2035.