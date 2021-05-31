الصيفي يسأل وزير المالية عن العلاقة المالية بين الكويتية للاستثمار وبيت التمويل الخليجي

تقدم النائب الصيفي مبارك الصيفي في سؤالاً برلمانياً موجهاً لوزير المالية خليفة حمادة عن العلاقة المالية بين الشركة الكويتية للاستثمار وبيت التمويل الخليجي؟ وهل جرى تحقيق في عملية المبادلة لحصة الشركة في مدينة الطاقة نافي مومباي وبوابه المغرب مع أسهم مجموعه اف اتش

وكان نص السؤال الموجه من النائب الصيفي مضمونه التالي:-

السيد / رئيس مجلس الامة المحترم

تحية طيبة وبعد ,,,

يرجى التكرم بتوجيه السؤال التالي الى السيد / وزير المالية ووزير الدولة للشؤون الاقتصادية والاستثمار المحترم

(نص السؤال)

يرجى إفادتي وتزويدي بالآتي:

(1)ماهي أسس ومعايير تعيين أعضاء مجلس إدارة الشركات التي تمتلك الهيئة العامة للاستثمار نسبا بها؟ هل يكون الاختيار على أساس الكفاءة، أم الأقدمية، أم المحسوبية، مع تزويدي بأسماء ممثلي الهيئة العامة للاستثمار وتاريخ التعيين بالهيئة.

(2)ما الأسس والمعايير التي على أساسها أعطي بعض المديرين التنفيذيين عقودا خاصة خارج الكادر وأهمل بقية الموظفين، ليصبح بالهيئة العامة للاستثمار أكثر من كادر للموظفين؟ مع تزويدي بقرار موافقة مجلس الخدمة المدنية.

(3)ما أسس ومعايير الهيئة بتأسيس شركة (kia) العقارية ذات الشخص الواحد في المملكة العربية السعودية برأس مال قدره 700 مليون ريال عام 2008؟ مع تزويدي بالعقارات المشتراة والمباعة بالميزانيات المدققة.

(4)ما العلاقة المالية بين الشركة الكويتية للاستثمار وبيت التمويل الخليجي؟ وهل جرى تحقيق في عملية المبادلة لحصة الشركة الكويتية للاستثمار في كل من مدينه الطاقة نافي مومباي وبوابه المغرب مع أسهم مجموعه اف اتش؟ مع تزويدي بالبيانات المالية.

مع خالص التحية،،،

مقدم السؤال

الصيفي مبارك الصيفي