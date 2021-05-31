“الطيران المدني” للمسافرين: سجلوا في “كويت مسافر” قبل 24 ساعة من الإقلاع

أعلنت الإدارة العامة للطيران المدني أنه تم رصد عددا من الملاحظات خلال الفترة الماضية حول آلية التسجيل في منصة «كويت مسافر» من بعض المسافرين المتواجدين خارج الكويت، حيث تم دراسة هذه الملاحظات ومراجعتها بعناية من قبل المعنيين بالتنسيق مع الجهات المختصة.

وأضافت الادارة أنه بعد مراجعة الاجراءات في منصة «كويت مسافر» تم البدء بتبسيط وتسهيل بعض البيانات والمعلومات المطلوبة من الراكب بما لا يخل بالاشتراطات الصحية المطلوبة من قبل السلطات الصحية وبما يتوافق مع المتطلبات لحماية المنظومة الصحية في البلاد.

وناشدت الادارة العامة للطيران المدني جميع المسافرين بضرورة التسجيل في منصة «كويت مسافر» قبل 24 ساعة من موعد الاقلاع حتى لا يواجه الراكب أي تحديات تقنية عند كاونتر القبول على الرحلة خارج الكويت.