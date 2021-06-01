1000 دينار… مكافأة الفوز على أستراليا

تتواصل استعدادات اتحاد كرة القدم لاستضافة منافسات المجموعة الثانية للتصفيات المشتركة المؤهلة إلى كأس العالم 2022 في قطر وكأس آسيا 2023 في الصين، والمقررة في الكويت خلال الفترة من 3 وحتى 15 يونيو المقبل، بمشاركة «الأزرق» وأستراليا والأردن ونيبال وتايوان.

وعقد مجلس إدارة الاتحاد اجتماعاً، الأحد، ناقش فيه آخر ترتيبات الاستضافة واعتمد الهيكل التنظيمي للجان العاملة.

وناقش المجتمعون الميزانية المرصودة للاستضافة من قبل الهيئة العامة للرياضة وحقوق النقل التلفزيوني الخارجي والتي ستؤول الى الاتحاد.

وقرّر المجلس رصد مكافآت للاعبي المنتخب بواقع 1000 دينار لكل منهم في حال الفوز على أستراليا، الخميس، ومبلغ مماثل في حال التغلّب على الأردن في اللقاء التالي.

وفي الإطار ذاته، قام رئيس الاتحاد الشيخ أحمد اليوسف، ونائب المدير العام للهيئة العامة للرياضة لشؤون الإنشاءات الشيخ حمود المبارك، بزيارة الى استاد جابر لتفقد آخر الاستعدادات التنظيمية، وخرجا بانطباع جيد.

معلوم أن مباريات الجولات السابعة والثامنة والتاسعة للمجموعة ستقام كلها على استاد جابر، فيما لم يتم تحديد ملعب الجولة الأخيرة، حيث ينتظر الاتحاد الآسيوي ما ستسفر عنه نتائج الجولات المذكورة.

ففي حال تأجل حسم المركزين الأول والثاني، ستقام مواجهتا الكويت مع تايوان، وأستراليا مع الأردن، في ملعبين مختلفين وفي التوقيت ذاته.

أما في حال حسمت المنافسة مبكراً، فستقام الجولة الختامية على استاد جابر في مواعيد الجولات نفسها أيّ في الـ7:00 للمباراة الأولى والـ10:00 للثانية.

وعلمت «الراي» أن وفد الاتحاد الآسيوي اجتمع بممثلين عن وزارة الصحة لبحث الإجراءات الاحترازية المواكبة لتنظيم التصفيات حيث أظهر الفريق القاري تشدداً كبيراً في مسألة «الفقاعة الطبية» التي دخلتها المنتخبات المشاركة وأصرّ على عدم السماح باختراقها من قبل أحد.

وتم الاتفاق على عدم السماح بالحضور الجماهيري، فيما تجرى محاولات لاستصدار موافقة على دخول أعضاء مجلس إدارة الاتحاد الكويتي الى الاستاد خلال مباريات المنتخب لكن من دون النزول الى أرضية الملعب أو دخول غرف اللاعبين والاكتفاء بالمشاهدة من المنصة او المقصورة أو حتى الكبائن الملحقة بالمدرجات.

كما تقرّر اعتماد إجراءات أكثر تشدداً مع مخالفي نظام «الفقاعة الطبية» بحيث يتم وضع المخالف في «غرفة عزل» حتى نهاية التصفيات.

إلى ذلك، واصل «الأزرق» تحضيراته لمواجهة أستراليا والتي ستُحدد، بنسبة كبيرة، مسار الفريق في المنافسة على المركزين الأول والثاني.

وتتصدر أستراليا الترتيب برصيد 12 نقطة من 4 مباريات، أمام الكويت والأردن (10 لكل منهما من 5 مباريات)، ونيبال (3) وتايوان (بلا رصيد).

وكان «الأزرق» استهلّ تدريباته، الأحد، غداة عودته من معسكر دبي الإعدادي والذي خاض خلاله لقاء ودياً وحيداً تغلّب فيه على ماليزيا 4-1.

ويشارك في التدريبات اللاعبون الـ30 الذين تضمهم القائمة الرسمية، بمَنْ فيهم لاعب الوسط عبدالعزيز وادي الذي أزال الجبس عن قدمه وخاض تدريباً انفرادياً، فيما يتوقع دخوله المران الجماعي، اليوم.

وتعرّض وادي للإصابة خلال المعسكر، فيما تدرب بقية اللاعبين بصورة طبيعية.

وينتظر أن يعلن الجهاز الفني، بقياة الإسباني اندريس كاراسكو، غداً، قائمة الـ23 لاعباً التي ستخوض المباراة الأولى.

وتُتيح لائحة التصفيات لكل منتخب باختيار قائمة بهذا العدد من العناصر وذلك من القائمة الرئيسية المكوّنة من 30 لاعباً، قبل كل مباراة.

اكتمال «سوكيروز»

يكتمل، اليوم، عقد وفد منتخب أستراليا لكرة القدم، في الكويت، بوصول 7 لاعبين من جهات مختلفة للالتحاق بمن سبقهم إليها، تمهيداً للمشاركة في ما تبقى من منافسات المجموعة الثانية للتصفيات المشتركة.

وبذلك يرتفع عدد اللاعبين إلى 38، علماً أن الدفعة الأولى منهم وصلت إلى الكويت، عصر أمس، بقيادة المدرب غراهام أرنولد.ويقيم الـ«سوكيروز» – وهو لقب المنتخب الأسترالي – في فندق «شيراتون» ويخوض تدريباته على استاد ثامر في نادي السالمية حتى موعد مباراته مع «الأزرق»، الخميس، علماً أنه خاض معسكراً قصيراً في دبي اقتصر على التدريبات ولم يشمل مباريات ودية.