دبي تبدأ تطعيم الفئة العمرية من 12 إلى 15 عاماً بلقاح «فايزر»

قال المكتب الإعلامي لحكومة دبي على «تويتر» اليوم الثلاثاء إن الإمارة بدأت في تطعيم من تتراوح أعمارهم بين 12 و15 عاما بلقاح «فايزر-بيونتيك» للوقاية من مرض «كوفيد-19».

وقال المكتب «في إطار التوسُّع في حملات التطعيم لمكافحة كوفيد-19 وحماية للمجتمع، هيئة الصحة بدبي تواصل تطعيم اليافعين فوق سن 12 عاماً بلقاح فايزر بيونتيك».

ويظهر إحصاء لـ«رويترز» بشأن «كوفيد-19» أن الإمارات بين أعلى دول العالم من حيث معدلات التطعيم، حيث تلقى نحو ثلثي سكانها جرعتين كاملتين من لقاحات «فايزر-بيونتيك» أو «سينوفارم» أو «أسترازينيكا» أو «سبوتنيك في».