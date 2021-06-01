“الصحة”: تأجيل نتائج أكسفورد إلى 8 الجاري

قالت وزارة الصحة في بيان إنه ورد إليها خطاب رسمي من الجهة المصنعة للقاح أكسفورد يفيد بتأجيل إرسال بقية نتائج الفحوصات للشحنة الحالية المتواجدة في دولة الكويت إلى تاريخ 8 يونيو 2021. والتي كان من المتوقع وصول نتائج فحوصاتها كحد أقصى في تاريخ 31 مايو 2021.

هذا وبينت الوزارة بأنه لا آثار سلبية جراء تأجيل الجرعة الثانية من لقاح أكسفورد.

وأشارت الوزارة أنها على تواصل مستمر مع شركة أسترازينيكا (الشركة المصنعة) والوكيل المحلي. مع تأكيدها في كل مراسلاتها على ضرورة تسليم النتائج في الوقت المحدد والمتفق عليه سلفا، كما تثمن الوزارة تفهم المواطنين والمقيمين الكرام لهذا الظرف.

وأكدت الوزارة أنه سيتم البدء بتطعيم الشريحة المستهدفة بالجرعة الثانية من لقاح أكسفورد فور وصول بقية نتائج الفحوصات المطلوبة. وبالشكل الذي يضمن صحة وسلامة متلقي اللقاح.

كما تهيب الوزارة بمتابعة حساباتها الرسمية حول آخر المستجدات.