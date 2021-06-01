وزير “التجارة” يصدر قراراً بالسماح باستيراد المواد الإنشائية للغرض الشخصي

أصدر وزير التجارة والصناعة الدكتور عبدالله السلمان قرار وزارياً يقضي بسماح استيراد المواد الإنشائية للغرض الشخصي وذلك اعتباراً من اليوم الثلاثاء.

وقالت الوزارة في بيان صحفي إن الشروط الواجب توافرها للمستورد هي مطابقة المواد الإنشائية للموصفات القياسية الخليجية بالاضافة إلى حصوله على رخصة بناء من بلدية الكويت، مبينة أن القرار يعمل على فتح خيارات واسعة للمواطنين الراغبين في البناء.

وكان الوزير السلمان أصدر قرارا الأحد الماضي بحظر تصدير وإعادة تصدير الأسمنت والأخشاب وحديد التسليح وذلك حفاظا على القيمة السوقية لمواد البناء بالسوق المحلي.

كما ناقش خلال اجتماع طارئ مع مختلف الإدارات بالوزارة الأسبوع الماضي إحكام السيطرة على أسعار مواد البناء وتشديد الرقابة على الأسواق التجارية عبر تكثيف الجولات التفتيشية وزيادة حملات الفرق الرقابية المختصة.