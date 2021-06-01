السفارة التركية لدى البلاد: إعفاء المسافرين المتطعمين من فحص PCR

كشفت السفارة التركية لدى البلاد عن تطبيق لوائح جديدة على المسافرين القادمين إلى تركيا عبر كافة الحدود البرية والبحرية والجوية.

وطالبت السفارة من المسافرين القادمين إلى تركيا من الكويت وبعض الدول بإبراز وثيقة صادرة عن السلطات الكويتية تفيد بتلقي اللقاح قبل 14 يوماً على الأقل أو أنه تم شفاءهم من المرض خلال الستة أشهر التي تسبق تاريخ الدخول إلى تركيا، ولن يطلب تقرير فحص PCR بنتيجة سلبية من حاملي الوثيقة التي تثبت تلقيهم اللقاح أو الشفاء كما لن يتم تطبيق الحجر الصحي عليهم.

وأضافت السفارة أنه في حال تعذر تقديم شهادة التطعيم أو المستندات التي تثبت إصابته وشفاؤه من المرض عن دخول تركيا، فسيتم طلب تقرير فحص PCR بنتيجة سلبية بحد أقصى 72 ساعة قبل الدخول أو تقديم نتيجة اختبار المستضد السريع (Fast Antigen) السلبية في غضون مدة أقصاها 48 ساعة بعد الدخول.

وأكدت أن بعض الركاب قد يخضعون لفحص PCR من قبل وزارة الصحة بشكل عشوائي عن الدخول.

وإشارت إلى إعفاء طواقم الطائرات والسفن، والأفراد المؤهلين كأفراد رئيسيين في السفن وسائقي التريلات (TIR)، من إجراءات فحص الـ PCR والحجر الصحي.