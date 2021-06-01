سمو ولي العهد يتوجه إلى السعودية في زيارة رسمية

غادر البلاد، عصر الیوم، سمو ولي العھد الشیخ مشعل الأحمد والوفد الرسمي المرافق متوجھا إلى المملكة العربیة السعودیة، وذلك في زیارة رسمیة.

وكان في وداع سموه على أرض المطار رئیس مجلس الأمة مرزوق الغانم وسمو الشیخ ناصر المحمد وسمو الشیخ صباح الخالد رئیس مجلس الوزراء ونائب رئیس الحرس الوطني الفریق أول متقاعد الشیخ أحمد النواف وكبار المسؤولین بالدولة.

ویرافق سموه وفد رسمي یضم كلا من وزیر النفط وزیر التعلیم العالي محمد الفارس ووزیر الخارجیة ووزیر الدولة لشؤون مجلس الوزراء الشیخ الدكتور أحمد الناصر ووزیر الداخلیة الشیخ ثامر العلي والمستشار بدیوان سمو ولي العھد ضاري العثمان وعدد من كبار المسؤولین.