رسميا.. أنشيلوتي مدربا لريال مدريد

أعلن نادي ريال مدريد أن كارلو أنشيلوتي سيكون المدرب الجديد للفريق الأول للمواسم الثلاثة المقبلة.



سيقام حفل توقيع البروتوكول غدًا مع الرئيس فلورنتينو بيريز في مدينة ريال مدريد. لاحقًا ، سيظهر كارلو أنشيلوتي في الساعة 6:00 مساءً قبل وسائل الإعلام في مؤتمر صحفي عن بعد.



أكد تقرير صحفي إسباني، اليوم الثلاثاء، أن الإيطالي كارلو أنشيلوتي، لم يعد مدربًا لإيفرتون، وأصبح قريبًا جدًا من تولي قيادة ريال مدريد.

وظهر اسم أنشلوتي على طاولة ريال مدريد خلال الساعات القليلة الماضية، قبل أن يتحول الأمر لمفاوضات رسمية.

وبحسب صحيفة “ماركا” الإسبانية، فإن ريال مدريد سيعلن عن تعاقده مع أنشيلوتي في غضون ساعات، بعد أن انفصل المدرب الإيطالي عن إيفرتون.

وأضافت الصحيفة، أن ريال مدريد لا يريد التأخر عن إعلان اسم المدير الفني الجديد أكثر من ذلك، من أجل بدء التخطيط للموسم الجديد.

جدير بالذكر أن أنشيلوتي عمل مدربًا لريال مدريد من قبل، وتحديدًا في الفترة من 2013 وحتى 2015، وقاد الفريق لتحقيق دوري أبطال أوروبا (العاشرة).