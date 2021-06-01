الفارس: مستمرون بتنفيذ 16 مشروع لتطوير شبكة الطرق بالكويت

اعلنت معالي وزير الأشغال العامة و وزير الدولة لشؤون الإتصالات وتكنولوجيا المعلومات الدكتورة رنا عبدالله الفارس عن مضي الأعمال الجارية حالياً لتنفيذ 16 مشروع لتطوير البنية التحتية بشبكة الطرق في الكويت مع استعراض لعدد من أهم هذه المشاريع الحيوية في مختلف محافظات الكويت التي تنفّذها الهيئة العامة للطرق والنقل البري عبر كوادر وطنية كويتية.

و أشارت الوزيرة د.الفارس في تغريدة لها عبر حسابها الرسمي على منصة (تويتر) إلى جهود السواعد الكويتية التي تقوم بالإشراف على انجاز هذه المشاريع التي تهدف لتطوير شبكة الطرق والخطوط السريعة في الكويت، مستعرضة في مقطع فيديو مصور مجموعة من هذه المشاريع والتي تمثلت في مشروع طريق الدائري 6.5 الذي يسعى لخدمة سكان المناطق الاسكانية الجديدة مثل غرب عبدالله المبارك و جنوب عبدالله المبارك والمناطق المستقبلية.

كما تم تناول مشروع تطوير طريق النويصيب الذي يمتد على مسافة 45 كيلو متر من منفذ النويصيب الحدودي بإتجاه العاصمة وتم بالفعل افتتاح 6 تقاطعات من اصل 9 في هذا المشروع الذي يمثل طريق حيوي مهم، و مذلك مشروع تطوير شارع القاهرة الذي يهدف للخد من الازدحامات المرورية في منطقة حولي والمناطق المجاورة لهذا الطريق مثل القادسية و المنصورية والدسمة و الدعية والشعب.

وكشفت الوزيرة الفارس عن تطورات تنفيذ مشروع تطوير طرق منطقة جنوب السرة الذي يهدف لتقليل الازدحامات المرورية في هذه المنطقة التي تحتوي على عدد من مباني الوزارات الحكومية والهيئات الرسمية بالاضافة للجسور و الأنفاق التي ستعزز من انسيابية حركة السير في هذه المنطقة وكذلك تسهيل عملية الوصول من و إلى مستشفى جابر الأحمد.

كما سلطت الوزيرة الفارس الضوء على جهود الهيئة العامة للطرق والنقل البري في تنفيذ مجموعة من مشاريع تطوير الطرق الرئيسية مثل مشروع تطوير طريق الدائري السابع الذي سيرفر الوقت ويختصر الزمن للوصول للمناطق السكنية المطلة عليه، و كذلك شارع الغوص والذي يعتبر أحد الطرق المهمة في محافظة مبارك الكبير لكونه يخدم سكان عدد من المناطق ومنها صباح السالم و العدان و القرين والقصور و مبارك الكبير و ضاحية جابر العلي و ضاحية فهد الأحمد و ضاحية و الفنيطيس و المنقف والعقيلة وابو فطيرة والمسايل.