وزير الشباب: لاعبو “الأزرق” قادرون على المنافسة وتحقيق الإنجازات

أشاد وزیر الإعلام والثقافة وزیر الدولة لشؤون الشباب عبدالرحمن المطیري بعزیمة وإخلاص لاعبي منتخب الكویت الأول لكرة القدم والطاقم الإداري والفني، منوھا بقدرتھم على المنافسة لتحقیق الانجازات والانتصارات للریاضة الكویتیة.

جاء ذلك في تصریح لوكالة الأنباء الكویتیة، مساء الیوم الثلاثاء، عقب زیارة قام بھا لاستاد جابر الدولي للوقوف على الاستعدادات والتحضیرات لاستضافة مباریات المجموعة الثانیة للتصفیات المشتركة المؤھلة إلى نھائیات كأس العالم (قطر 2022) ونھائیات كأس آسیا (الصین 2023) والتي تنطلق بعد غد الخمیس.

وقال الوزیر المطیري إن «رسالتي للاعبین والأجھزة الفنیة والإداریة المشرفة علیھم أن یبذلوا كل ما في وسعھم من جھد وبما یملكون من مھارة ولیاقة بدنیة وخطط فنیة لتحقیق أفضل النتائج لإسعاد جماھیر الأزرق الكویتي».

وأشار إلى أنه كان یتطلع لزیارة لاعبي المنتخب الكویتي والطاقمین الإداري والفني بشكل مباشر لتشجیعھم ومؤازرتھم قبل خوضھم منافسات التصفیات، إلا أن الإجراءات الصحیة المتبعة في ھذا التجمع الریاضي بسبب تداعیات جائحة كورونا حالت دون تحقیق ذلك، متمنیا السلامة لجمیع أعضاء المنتخبات المشاركة.

وأكد أن الحكومة ممثلة بالھیئة العامة للریاضة تقدم كل الدعم المعنوي والمادي للمنتخب لإحراز التأھل بھذه التصفیات المھمة، منوھا بجھود الاتحاد الكویتي لكرة القدم في استضافة وتنظیم ھذا التجمع الریاضي الآسیوي وكذلك بجھود الھیئة العامة للریاضة لتجھیز الملعب لانطلاق التصفیات.

واوضح الوزیر المطیري أن الحرص على دعم الریاضة الكویتیة والشباب الریاضي الكویتي وتوفیر كل السبل أمامھم للنجاح والتفوق «يعد في مقدمة اھتماماتنا كون الریاضة تعتبر من القوة الناعمة للبلدان وأحد الأوجه المضیئة للدول على الصعیدین الداخلي والخارجي».

وذكر ان وزارة الإعلام حریصة كل الحرص على نقل ھذا الحدث الھام بأجمل صورة وستستخدم أحدث التقنیات وستستعین بعدد من افضل الكفاءات من المحللین الریاضیین، بالاضافة الى نقل احترافي لأحداث المباریات وفق أحدث التقنیات التلفزیونیة المناسبة.

وشملت زیارة الوزیر المطیري تفقده للملعب وكافة المرافق التابعة له مثل غرف اللاعبین والحكام ومراقبي المباریات وغرف العزل الصحي والعیادات الطبیة وسائر المرافق التي تم تجھیزھا وفق متطلبات الاتحادین الدولي والآسیوي للعبة المشرفین على التصفیات وكذلك السلطات الصحیة لضمان سلامة الجمیع.

ورافق الوزیر المطیري في زیارته نائب رئیس مجلس ادارة الھیئة العامة للشباب أسد تقي وعدد من أعضاء مجلس الادارة، وكان باستقباله نائب المدیر العام في الھیئة العامة للریاضة لقطاع الإنشاءات والصیانة الشیخ حمود المبارك الصباح وعدد من مسؤولي الاستاد.