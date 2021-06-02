كلاب ضالة تفترس طفلا سعوديا

تعرض طفل سعودي لهجوم مميت شنته مجموعة من الكلاب الضالة، خلال ذهابه في نزهة مع أسرته، حيث أصيب على إثره بنزيف حاد أدى إلى وفاته في حادث مأساوي.

وأشارت «قناة الإخبارية» السعودية إلى أن الطفل توفي في منطقة الهفوف، إثر هجوم أكثر من 15 كلبا ضالا عليه.

وقال والد الطفل إن الحادث وقع قبل نحو أسبوعين، مشيرا إلى أن الهجوم بدأ بكلب واحد قبل أن تتجمع بقية الكلاب على نجله وتحاصره.

وتسبب هجوم الكلاب في نزيف الطفل الذي تم نقله إلى المستشفى قبل أن يتوفى بها.

وشهدت مدينة الرياض، في مارس الماضي، حادثا مشابها عندما نهشت كلاب ضالة جسد طفلة صغيرة لم تتجاوز أربع سنوات ما أدى إلى وفاتها.