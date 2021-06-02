“الإسكانية” البرلمانية تتوافق مع “التجارة” على استيراد المواد الإنشائية

أعلن رئيس لجنة شؤون الإسكان النائب فايز الجمهور أن اللجنة اتفقت مع وزير التجارة كذلك على فتح الاستيراد لمن يملك رخصة بناء، وأن تكون معفية من رسوم الجمارك إذ أنها عبارة عن شحنات خاصة.

وأضاف الجمهور أنه تم الاتفاق مع وزير التجارة والصناعة على زيادة دعم عدد الطابوق الخرساني إلى 420 ديناراً ويشمل 4000 طابوقة، لافتاً إلى أن الدعم الكلي يصل إلى 22 ألف طابوقة وهذا يغطي 90 في المئة من المساحة الإجمالية للبناء.

وأوضح الجمهور أنه تم الاتفاق كذلك على تشديد الرقابة وتكثيف الزيارات الميدانية مع إعطاء اللجنة تقريراً أسبوعيا للزيارات الميدانية وتسجيل المخالفات وثبات الأسعار.

وذكر الجمهور أنه تمت مخاطبة الإدارة العامة للجمارك بتخفيض أو إلغاء رسوم المناولة للمواد الإنشائية لأصحاب الطلبات فقط لمن يملك رخصة وطلب من المؤسسة العامة للرعاية السكنية بتزويد وزارة التجارة بمساحات تخزينية لتقليل كلفة النقل على أصحاب الطلبات، حتى لا تكون كلفة النقل عالية.

وأكد الجمهور أن اللجنة الإسكانية طالبت بلدية الكويت بتطبيق الكود الخليجي للمناطق الصخرية وألا تعامل كالمناطق الطينية، مشيراً إلى أن الأطنان التي تطلب في المناطق الصخرية الحجرية لا تقارن أو تساوى في الحديد المطلوب في المناطق الطينية لافتا الى إنه تم الاتفاق كذلك على منع تصدير الحديد والخشب ومنع تصدير سكراب الحديد والخشب.