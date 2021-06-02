أهالي المطلاع يعتصمون مجدداً لطلب إصدار شهادات للقسائم الجاهزة

اعتصمت مجموعة من أهالي مشروع مدينة المطلاع السكنية صباح أمس، أمام المؤسسة العامة للرعاية السكنية، مطالبين بإصدار شهادات لمن يهمه الأمر للقطاعات التي تم الانتهاء منها ولم تسلم لأصحابها، وهي القطاعات من 1 N إلى 7 N و قطاع 12 N، حيث إن المنطقة باتت جاهزة للتسليم وأصحابها ينتظرون تسلمها لمباشرة أعمال البناء.

وقال رئيس لجنة أهالي مدينة المطلاع التطوعية خالد العنزي، إنّ «ما يقارب 9002 مواطن تسلموا أوامر البناء من بلدية الكويت، وباشروا تنفيذ إجراءات بنك الائتمان، والذي تعطلت معاملاتنا عنده»، حيث إنه منذ شهر فبراير الماضي، لم تنزل «فلوسنا».

وأضاف أن الاعتصام جاء من قبل المواطنين الذين لم يتسلموا شهادات «لمن يهمه الأمر» حتى الآن، فهم يرغبون بمباشرة أعمالهم، إلا أن بنك الائتمان يقول لهم «لا تعتصموا أمام البنك، إن لم تأتوا بإذن بناء فبعد هذا الإجراء يكون دورنا».

وقال «من هنا نجد أن لدى المواطنين تخوفاً كبيراً وهم لا يعلمون مصيرهم في ظل عدم توافر ميزانية للمدينة فهل تحدهم الحكومة على الرهن العقاري أم ينتظرون لاعتماد ميزانية جديدة في العام المقبل».

وأبدى العنزي استغرابه من عدم إعطاء «السكنية» شهادة «لمن يهمه الأمر» للمواطنين. وقال «خلال الاعتصام قابلنا مستشار وزير الدولة لشؤون البلدية وزير الدولة لشؤون الإسكان والتطوير العمراني شايع الشايع، وبدوره طلب منا تقديم كتاب بالمطالب لدراستها وحلها»، مشيراً إلى أن أكثر من 19 ألف أسرة تنتظر أوامر البناء.