عناوين الصحف الكويتية ليوم الجمعة 04 يونيو 2021

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روسيا 2018
خسارة مؤلمة لـ “الأزرق”
منذ 49 دقيقة
أضف تعليق
وزير الشباب: لاعبو “الأزرق” قادرون على المنافسة وتحقيق الإنجازات
منذ يومين
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رسميا.. أنشيلوتي مدربا لريال مدريد
منذ يومين
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1000 دينار… مكافأة الفوز على أستراليا
منذ 3 أيام
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اقتصاد
“المركزي” يجدد تحذيره من مخاطر التعامل بـ”العملات الافتراضية”
منذ أسبوعين
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محظوظو كورونا.. بروز 9 مليارديرات جدد بفضل تجارة اللقاح
منذ أسبوعين
أضف تعليق
أكبر صندوق ثروة سيادي في العالم يتخارج من الشركات التي تعمل في المستوطنات الصهيونية
منذ أسبوعين
أضف تعليق
الإمارات تسمح للأجانب بالتملك الكامل للشركات بدءا من يونيو
منذ أسبوعين
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رياضة
روسيا 2018
خسارة مؤلمة لـ “الأزرق”
منذ 49 دقيقة
أضف تعليق
وزير الشباب: لاعبو “الأزرق” قادرون على المنافسة وتحقيق الإنجازات
منذ يومين
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رسميا.. أنشيلوتي مدربا لريال مدريد
منذ يومين
أضف تعليق
1000 دينار… مكافأة الفوز على أستراليا
منذ 3 أيام
أضف تعليق
اقتصاد
“المركزي” يجدد تحذيره من مخاطر التعامل بـ”العملات الافتراضية”
منذ أسبوعين
أضف تعليق
محظوظو كورونا.. بروز 9 مليارديرات جدد بفضل تجارة اللقاح
منذ أسبوعين
أضف تعليق
أكبر صندوق ثروة سيادي في العالم يتخارج من الشركات التي تعمل في المستوطنات الصهيونية
منذ أسبوعين
أضف تعليق
الإمارات تسمح للأجانب بالتملك الكامل للشركات بدءا من يونيو
منذ أسبوعين
أضف تعليق
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