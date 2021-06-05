تراكم القمامة منذ أيام أمام المنازل في الجهراء بسبب إضراب عمالة الشركة المسؤولة لعدم استلام رواتبهم

كشف نائب المدير العام لشؤون الخدمات البلدية – رئيس لجنة النظافة – خلف المطيري بأن مدير عام البلدية م. أحمد المنفوحي سيجتمع غداً الأحد مع عدد من المسؤوليين في البلدية والشركة المسؤولة عن تراكم القمامة لعدة أيام في محافطة الجهراء، بسبب إضراب العمال لعدم إستلام رواتبهم، لعدة أشهر.

وقال المطيري في تصريح لـ «القبس»، إن الشركة قامت بتوزيع الرواتب المتأخرة على العمالة وتم إستئناف العمل وإعادة تنظيف المناطق المتضررة والتابعة للشركة، مشيراً إلى أنه سيتم الطلب من إدارة النظافة وإشغالات الطرق في بلدية محافظة الجهراء تحرير مخالفات ضد الشركة عن الأيام التى توقف فيها العمل وحسب ما ورد في العقد المبرم بين البلدية والشركة .

وأضاف المطيري أن لجنة النظافة ستجتمع بعد الإنتهاء من الإجتماع مع المدير العام للبلدية لبحث إحتمالية فسخ العقد مع الشركة المخالفة وعملية تفعيل خطة الطوارئ في حال تم إتخاذ قرار فسخ العقد .

بدوره ، قال رئيس لجنة التقصي في عقود النظافة بالمجلس البلدي م. عبدالسلام الرندي إنه سيتقدم بسؤال إلى الجهاز التنفيذي عن ما حصل من إضراب لعمال النظافة في محافظة الجهراء أدي لتراكم القمامة أمام المنازل لعدة أيام، مشيراً إلى أنه سيسأل عن خطة طوارئ البلدية في مثل هذة الحالات وعن أسباب عدم إلتزام الشركة المسؤولة عن العقد بدفع رواتب العمالة لعدة أشهر؟.

وتساءل الرندي خلال تصريحة لـ «القبس»: «أين دور القطاع المسؤول عن متابعة تسليم الرواتب لعمال الشركات المتعاقدة معها؟، متمنياً «عدم تكرار مثل هذة المشكلة وأن يتم محاسبة الشركة والمسؤول عن متابعة تسليم الرواتب في البلدية».