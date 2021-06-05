“التربية”: فحص PCR أو شهادة تطعيم شرط دخول الطلبة إلى لجان اختبارات الثانوية

أعلنت وزارة التربية عن إجراء فحص «PCR»، لطلاب وطالبات الصف الثاني عشر وطلبة المنازل غير المحصنين بالتطعيم، وذلك من منطلق الحرص على سلامة جميع الطلبة، ومن أجل توفير أقصى درجات الأمان والحماية الصحية أثناء إجراء الامتحانات.

وأوضحت وزارة التربية في بيان لها، أن هذا الإجراء يأتي بالتعاون مع وزارة الصحة خلال يومي الأحد والاثنين الموافقين «6» و «7» يونيو 2021، اعتباراً من الساعة 8 صباحاً وحتى الساعة 8 مساءً في عدد من المدارس بكل منطقة تعليمية.

وأكدت أن فحص ال «PCR» سيكون مجانيا لجميع الطلبة، والطالبات بالصف الثاني عشر وطلبة المنازل بجميع صفوفهم الذين سيؤدون امتحانات الدور الأول لهذا العام، وبالنسبة لطلبة المعاهد الدينية والمدارس الأهلية العربية الخاصة والمنازل بجميع صفوفهم فيتبعون المنطقة التعليمية حسب الموقع الجغرافي لهم.

وأشارت إلى أن دخول الاختبارات، سيتطلب إبراز شهادة تطعيم صادرة من وزارة الصحة، أو عبر تطبيق مناعة أو شهادة فحص «PCR» صادرة من قبل الصحة والتي تثبت عدم وجود إصابة بمرض کوفید 19.

وذكرت أنه في حال – لا سمح الله – ثبوت إصابة الطالب أو الطالبة بمرض كوفيد 19 سيتم تأجيل اختبارات الدور الأول إلى الدور الثاني ويُعد دخول الدور الثاني له أو لها كدور أول.

وبيّنت بأن الطالب أو الطالبة الذي يثبت شفاؤهم من مرض كوفيد 19 أثناء امتحانات الدور الأول سيسمح لهم باستكمال ما تبقى من اختبارات الدور الأول حسب رغبتهم في ذلك، واستكمال الاختبارات المتغيب عنها بسبب الإصابة في الدور الثاني والذي يعتبر لهم كدور أول .

وأكدت على أهمية إحضار الطلبة البطاقة المدنية لإجراء فحص ال PCR وذلك حسب المدرسة المخصصة لهم.

وفيما يلي المدارس المخصصة لإجراء فحص «PCR» بكل منطقة تعليمية :

1- منطقة العاصمة:

ثانوية احمد البشر الرومي بنين «مخصصة للطلاب»

الدعيه قطعة 1 شارع 19

ثانوية العصماء بنات «مخصصة للطالبات»

النزهة ق1 شارع محمد الحميضي

2- منطقة الأحمدي

مدرسة عيسى الهولي بنين «مخصصة للطلاب»

العقيلة ق 3 شارع 341

مدرسة صفية بنت عبدالمطلب بنات «مخصصة للطالبات»

المنقف ق 5 شارع 107

3- منطقة الفروانية :

مدرسة الجاحظ بنين «مخصصة للطلاب»

اشبيليه ق 4 شارع 420

مدرسة ام زياد الاشجعية بنات «مخصصة للطالبات»

اشبيليه ق ۱ شارع ۱۲۹

4- منطقة حولي :

مدرسة فلسطين بنين «مخصصة للطلاب»

الرميثية قطعة و شارع ابو حنيفة

مدرسة فاطمة الصرعاوي بنات «مخصصة للطالبات»

السلام ق3 ش318

5- منطقة الجهراء :

مدرسة محمد المهيني بنين «مخصصة للطلاب»

سعد العبدالله قطعة ۱۰ شارع 1

مدرسة آمنه بنت الأرقم بنات «مخصصة للطالبات»

النسيم قطعة 3 شارع ۲

6- منطقة مبارك الكبير :

مدرسة جابر العلي بنين «مخصص للطلاب»

العدان قطعة ۲ شارع ۱۰۱

مدرسة العدان الثانوية بنات «مخصص للطالبات»

العدان قطعة ۲ شارع 1

وفيما يلي الجدول الزمني لإجراء فحص «PCR» مرتباً حسب الحروف الابجدية :