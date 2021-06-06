تطعيم 200 ألف بـ “أكسفورد” خلال 10 أيام

كشف وزير الصحة د.باسل الصباح، أن 200 ألف شخص ممن تلقوا الجرعة الأولى من لقاح «أسترازينيكا أكسفورد»، سيتلقون جرعتهم الثانية خلال 10 أيام.

وأكد الوزير الصباح، في مقابلة مع برنامج «ليالي الكويت» مساء أمس، أنه سيتم تشغيل 30 مركزاً صحياً لاستقبال المستحقين لهذه الجرعة.

وأوضح أن 75% من إنتاج اللقاحات موزعة على 10 دول فقط، بينما مليارات الأشخاص حول العالم يحصلون على الـ25% الأخرى.

وذكر أن الكويت ليست وحدها التي تعاني أزمة استيراد «أكسفورد»، بل منطقة الخليج كلها، مضيفاً: «أُخبرنا أن المصنع سيتأخر في التوريد، ورددنا بأن ذلك غير مقبول».

وأشار إلى أنه تم التعاقد مع شركتي «موديرنا» و«جونسون آند جونسون»، مؤكداً «لو كان عندي لقاحات كافية لأعطيت الجميع منذ أول يوم».

وأضاف أن بعض الدول لا تسجل الإصابات التي لا تعاني أعراضاً، بل مَنْ يدخلون المستشفى فقط.

وبالتزامن واصل، أمس، عدّاد حملات التطعيم محلياً ارتفاعه، وسجل قرابة 2.65 مليون شخص، وسط توقعات بتجاوز الأعداد سقف الثلاثة ملايين خلال الأسبوعين المقبلين، مع استئناف «الصحة» تطعيم الجرعة الثانية من «أكسفورد»، ومواصلة الحملات الميدانية للتطعيمات، والتي تجاوزت حصيلة مراحلها الثلاث حتى أمس 90 ألف تطعيم.