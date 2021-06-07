محليات

الصيفي: تعيين الكوادر الكويتية في “البترول” وشركاتها فور انتهاء العقد مع المقاولين العاملين بالمؤسسة

منذ ساعتين
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تقدم النائب الصيفي الصيفي باقتراح يقضي بقيام مجلس إدارة مؤسسة البترول الكويتية بإصدار قرار بتعيين الكوادر الكويتية وتشغيلها في المؤسسة والشركات التابعة لها لمن يرغب منهم فور انتهاء العقد مع المقاولين العاملين بالمؤسسة في جميع قطاعاتها، وذلك في الوظائف والأعمال التي يرى المجلس استمرار تنفيذها من خلال التعاقد مع مقاولين ومقاولي الباطن.

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