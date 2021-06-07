“الخدمة الوطنية”: 310 آليات لتأمين اختبارات “الثاني عشر” الورقية

عُقد الاجتماع التنسيقي الختامي لتأمين اختبارات الصف الثاني عشر الورقية التي تبدأ بعد غد الأربعاء؛ إذ تم تجهيز 310 آليات لتأدية هذه المهمة.

والتأم الاجتماع بحضور رئيس هيئة الخدمة الوطنية العسكرية اللواء الركن عماد سلطان أمان والوكيل المساعد للتعليم العام بوزارة التربية الأستاذ أسامة السلطان.