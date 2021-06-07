“السكنية”: أراضينا كافية لكل الطلبات

كشف وزير الدولة لشؤون البلدية وزير الدولة لشؤون الإسكان والتطوير العمراني شايع الشايع أن المؤسسة العامة للرعاية السكنية تملك أراضي مخصصة للأغراض السكنية تغطي الطلبات المتراكمة حالياً.

وقال الشايع، في رده على سؤال للنائب فايز الجمهور، إن الأراضي التي تسلمتها المؤسسة من بلدية الكويت ولم تباشر تخطيط وتصميم المشاريع فيها تتمثل بالمرقاب والصابرية ومدينة نواف الأحمد والخيران، موضحاً أن تلك المشاريع المستقبلية ستتضمن 149 ألف وحدة سكنية.

وأضاف أن المؤسسة انتهت من الدراسات البيئية لمشروع المرقاب، وبصدد اتخاذ الإجراءات اللازمة لتأسيس شركة مساهمة كويتية مقفلة للعمل على تطوير بعض المشاريع والأراضي، لافتاً إلى أن مشروعَي الصابرية ومدينة نواف الأحمد سيدرجان ضمن الخطة الإنمائية للدولة بعد التنسيق مع الجهات المعنية.

وأعلن الانتهاء من أعمال الخدمات الاستشارية لمشروعَي جنوب مدينة صباح الأحمد وجنوب مدينة سعد العبدالله، وإدراج قيمة تنفيذ أعمال شبكات الطرق وخدمات البنية التحتية لهما في ميزانية السنة المالية 2021 /2022 بعد إزالة جميع العوائق.

وأكد أن المؤسسة مستمرة في نهجها بتنفيذ المدن الإسكانية المتكاملة وهو ما قلص مدد انتظار الطلبات، لافتاً إلى أن الوحدات التي تم توزيعها خلال الفترة من 1956 إلى 2013 بلغت 97.067 وحدة، في حين بلغ عددها في الفترة من 2014 حتى السنة المالية 2019 /2020 نحو 66.688 وحدة، مما يعني أن توزيعات الخطة الخمسية الأخيرة تعادل 69% من إجمالي الموزع خلال الفترة من 1956 إلى 2013.

وذكر أن وصول التخصيص في الوقت الراهن حتى طلبات ديسمبر 2020 يعد دليلاً على تقليص فترات الانتظار لطلبات الرعاية السكنية القائمة بشكل ملحوظ.

أقدم الطلبات الإسكانية تعود إلى عام 1985 بـ 29 طلباً

أظهرت إحصائية المؤسسة العامة للرعاية السكنية، أن أقدم الطلبات الإسكانية التي لم يحصل أصحابها، حتى الآن، على الرعاية السكنية تعود إلى عام 1985 بـ 29 طلباً، وفي عام 1986 تبلغ 23، وفي 1987 بواقع 22، و1988 بـ 33، وعام 1989 بـ 26 طلباً، وعام 1990 بـ 30، في حين سجلت أحدث الطلبات في عام 2021 بواقع 1055 طلباً.