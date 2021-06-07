“الداخلية” تدعو المواطنين والمقيمين لمنع التجمعات في الأماكن العامة والخاصة للحد من انتشار كورونا

بالإشارة إلى الإحصائيات الصادرة مؤخرا عن وزارة الصحة والتي توضح الزيادة الملحوظة في أعداد المصابين بفيروس كورونا ومايمثله ذلك من خطر على سلامة الجميع .
تدعو المؤسسة الأمنية المواطنين والمقيمين إلى ضرورة التقيد بقرارات مجلس الوزراء والتي أكد خلالها على ضرورة الإلتزام بالإشتراطات الصحية وتجنب التجمعات في الأماكن العامة والخاصة .
وتهيب وزارة الداخلية بالجمهور الكريم التقيد بماجاء في تلك القرارات وضرورة مواصلة الإلتزام بالاشتراطات الصحية ومنع التجمعات في الأماكن العامة والخاصة لمنع انتشار فيروس كورونا وحرصا على سلامة الجميع.
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