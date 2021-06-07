“الداخلية” تدعو المواطنين والمقيمين لمنع التجمعات في الأماكن العامة والخاصة للحد من انتشار كورونا

بالإشارة‭ ‬إلى‭ ‬الإحصائيات‭ ‬الصادرة‭ ‬مؤخرا‭ ‬عن‭ ‬وزارة‭ ‬الصحة‭ ‬والتي‭ ‬توضح‭ ‬الزيادة‭ ‬الملحوظة‭ ‬في‭ ‬أعداد‭ ‬المصابين‭ ‬بفيروس‭ ‬كورونا‭ ‬ومايمثله‭ ‬ذلك‭ ‬من‭ ‬خطر‭ ‬على‭ ‬سلامة‭ ‬الجميع‭ .‬

تدعو‭ ‬المؤسسة‭ ‬الأمنية‭ ‬المواطنين‭ ‬والمقيمين‭ ‬إلى‭ ‬ضرورة‭ ‬التقيد‭ ‬بقرارات‭ ‬مجلس‭ ‬الوزراء‭ ‬والتي‭ ‬أكد‭ ‬خلالها‭ ‬على‭ ‬ضرورة‭ ‬الإلتزام‭ ‬بالإشتراطات‭ ‬الصحية‭ ‬وتجنب‭ ‬التجمعات‭ ‬في‭ ‬الأماكن‭ ‬العامة‭ ‬والخاصة‭ .‬

وتهيب‭ ‬وزارة‭ ‬الداخلية‭ ‬بالجمهور‭ ‬الكريم‭ ‬التقيد‭ ‬بماجاء‭ ‬في‭ ‬تلك‭ ‬القرارات‭ ‬وضرورة‭ ‬مواصلة‭ ‬الإلتزام‭ ‬بالاشتراطات‭ ‬الصحية‭ ‬ومنع‭ ‬التجمعات‭ ‬في‭ ‬الأماكن‭ ‬العامة‭ ‬والخاصة‭ ‬لمنع‭ ‬انتشار‭ ‬فيروس‭ ‬كورونا‭ ‬وحرصا‭ ‬على‭ ‬سلامة‭ ‬الجميع‭.‬