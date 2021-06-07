17 مخالفة يومياً… لحظر تشغيل العمال تحت الشمس

بعد مرور نحو أسبوع من سريان تنفيذ قرار الهيئة العامة للقوى العاملة حظر تشغيل العمال في المناطق المكشوفة في فترة الصيف من الساعة 11 ظهراً وحتى الرابعة عصراً، رصدت لجنة العمالة المهاجرة في الجمعية الكويتية لحقوق الإنسان 117 مخالفة لهذا القرار، بمعدل نحو 17 مخالفة في اليوم.

وحصدت الدراجات النارية النصيب الأبرز من المخالفات، إذ سجلت 53 مخالفة، فيما تم تسجيل 27 مخالفة بحق عمال النظافة، و16 مخالفة بحق عمال البناء.

وفي السياق، قامت اللجنة بالتجول في عدد من المناطق التي تحوي مباني قيد الإنشاء، وزارت 30 موقعاً مختلفاً، فرصدت 21 خيمة يتم اتخاذها كمنازل موقتة للحراس ولا يتواجد فيها تكييف للعمال.