رحلات مباشرة إلى لندن وفتح المتاحف والمراكز الثقافية الأحد

قرر مجلس الوزراء، في اجتماعه الأسبوعي اليوم الاثنين برئاسة سمو الشيخ صباح الخالد، تكليف الإدارة العامة للطيران المدني تسيير رحلات طيران مباشرة مع المملكة المتحدة (كويت – لندن – كويت) بمعدل رحلة أسبوعيا لكل شركة من شركات الطيران المرخص لها اعتبارا من الأحد المقبل.

وقالت الإدارة العامة للطيران المدني إنه «بناء على قرار مجلس الوزراء سيتم تسيير رحلات طيران مباشرة من الكويت للمملكة المتحدة اعتبارا من يوم الأحد الموافق 2021/6/13».

ووافق المجلس على فتح كافة المتاحف والمراكز الثقافية اعتبارا من الأحد المقبل.

كما وافق المجلس على طلب شركة المشروعات السياحية بشأن إعفائها من نسبة عدد العاملين في مقار العمل العام وذلك بمقتضيات المصلحة العامة وظروف عمل الشركة، مع الالتزام بتطبيق كافة الاشتراطات الصحية.

مكافأة الصفوف الأمامية

واعتمد مجلس الوزراء مشروع قانون بربط ميزانية الوزارات والإدارات الحكومية للسنة المالية 2020/2021 بفتح اعتماد إضافي وقدره 600 مليون دينار كويتي بميزانية وزارة المالية – الحسابات العامة يخصص لتغطية تكلفة مكافأة الصفوف الامامية من المكلفين بالعمل لمواجهة انتشار فيروس كورونا تقديراً للتضحيات والمخاطر التي يتعرضون لها في قيامهم بمهام واجباتهم الوظيفية، وقرر مجلس الوزراء رفع مشروع القانون لسمو الأمير.

الوضع الصحي

واستمع المجلس إلى شرح قدمه وزير الصحةالشيخ الدكتور باسل الصباح حول آخر المستجدات المتعلقة بانتشار وباء كورونا على المستويات العالمية والإقليمية، كما شرح للمجلس آخر تطورات الوضع الصحي في البلاد من واقع الإحصاءات التي توضح عدم استقرار الوضع الوبائي في الأيام الأخيرة نتيجة الارتفاع الملحوظ في عدد حالات المصابين بالفيروس وزيادة عدد إشغال الاسرة بالمستشفيات.

وفي الوقت الذي نتجه به إلى العودة للحياة الطبيعية، دعا مجلس الوزراء مجدداً المواطنين والمقيمين كافة إلى عدم التهاون في تطبيق الاشتراطات الصحية والوقائية، محذراً من الآثار التي تترتب على التهاون بالالتزام بتطبيق الإشتراطات الصحية.

ونوّه بأن نجاح خطة العودة إلى الحياة الطبيعية هي مسئولية الجميع حيث إن السيطرة على الوضع الوبائي يتحقق بتعاون أفراد ومؤسسات المجتمع كافة حفاظاً على صحة المجتمع وكل من يعيش على هذه الأرض الطيبة.

زيارة سمو ولي العهد إلى الرياض

واستمع المجلس إلى شرح قدمه الخالد عن نتائج الزيارة الناجحة التي قام بها ولي العهد سمو الشيخ مشعل الأحمد إلى الرياض، الثلاثاء الماضي، حيث التقى ولي العهد السعودي الأمير محمد بن سلمان، وسلمه رسالة خطية من سمو الأمير الشيخ نواف الأحمد لخادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز، وقد تركزت المحادثات بين الجانبين الكويتي والسعودي على العلاقات الأخوية التاريخية المميزة القائمة بين البلدين الشقيقين، كما تم استعراض التطورات الإقليمية والدولية والجهود المبذولة تجاهها بما يعزز الأمن والاستقرار إضافة إلى الموضوعات الأخرى ذات الاهتمام المشترك.ونوه مجلس الوزراء بأن هذه الزيارة تأتي تأكيداً لما يربط قيادتي وشعبي البلدين الشقيقين من أواصر حميمة يعززها التعاون الشامل ووحدة المصالح والأهداف المشتركة، وحرص قيادتي البلدين على التشاور المستمر حول مختلف التطورات والمسائل الراهنة.

مكافحة الفساد

وعرض نائب رئيس مجلس الوزراء ووزير العدل ووزير الدولة لشؤون تعزيز النزاهة على مجلس الوزراء الدليل الارشادي للبلاغات المقدمة من الجهات والمؤسسات الحكومية إلى النيابة العامة أو الهيئة العامة لمكافحة الفساد والمتضمن بعض الضوابط الشكلية والموضوعية التي تفرضها المادة (38) من المرسوم رقم 300 السنة 2016 بإصدار اللائحة التنفيذية للقانون رقم 2 لسنة 2016 بشأن إنشاء الهيئة العامة لمكافحة الفساد والأحكام الخاصة بالكشف عن الذمة المالية وتدريب العاملين بالإدارات القانونية بما يضمن رفع الكفاءة القانونية لديهم.

أكاديمية الكويت للفنون

وتدارس مجلس الوزراء توصية لجنة الشؤون القانونية بشأن مشروع مرسوم بتعديل المادة (6) من المرسوم رقم (39 لسنة 2010) في شأن إنشاء أكاديمية الكويت للفنون، وقرر مجلس الوزراء الموافقة على مشروع المرسوم ورفعها لسمو الأمير.

وأحيط مجلس الوزراء علما بالإجراءات القانونية التي اتخذتها وزارة المالية بالتعاون والتنسيق مع الجهات الحكومية المعنية بشأن الشاليهات المخالفة بمنطقة الدوحة، والتعهدات التي تمت بهذا الخصوص لضمان عدم تكرارها تنفيذاً لقرارات مجلس الوزراء بهذا الشأن.

المشاريع الإسكانية

وأحيط المجلس علماً بالإجراءات التي اتخذتها المؤسسة العامة للرعاية السكنية والجهات الحكومية المعنية في تنفيذ خطط المشاريع الإسكانية الجديدة (مدينة المطلاع، جنوب عبد الله المبارك، مدينة جنوب صباح الأحمد، مدينة جنوب سعد العبد الله) تنفيذاً لقرارات مجلس الوزراء بهذا الشأن.

وأثنى على الجهود المبذولة من قبل المؤسسة والجهات الحكومية ذات العلاقة بالمشاريع الإسكانية، وحثها على استمرار التعاون البناء في سبيل تذليل كافة المعوقات التي قد تواجه المشاريع الإسكانية ولضمان إنجازها وفق الخطط التنفيذية والبرامج الزمنية الخاصة لكل منها.

وتدارس مجلس الوزراء توصية لجنة الخدمات العامة بشأن توفير الدعم اللوجستي والبيئة الآمنة للمواطنين حائزي القسائم في مدينة المطلاع السكنية أثناء فترة البناء، وقرر مجلس الوزراء تكليف المؤسسة العامة للرعاية السكنية بالتنسيق مع كل من وزارة التربية وقوة الإطفاء العام لإيجاد الحلول العاجلة الكفيلة بتغطية احتياجات مدينة المطلاع السكنية بخدمات الإطفاء أثناء فترة بناء المواطنين لقسائمهم.

زيارة رئيس وزراء فلسطين للبلاد

وأحاط الخالد المجلس علماً بنتائج الزيارة التي قام بها للبلاد رئيس وزراء فلسطين محمد اشتيه والوفد المرافق له في الأسبوع الماضي وفحوى لقائه مع سمو الأمير، إذ أعرب اشتيه خلالها عن الشكر والاعتزاز لجهود الكويت قيادة وشعباً ودعمها اللامحدود للقضية الفلسطينية ومناصرة الشعب الفلسطيني.

وشرح وزير الخارجية ووزير الدولة لشؤون مجلس الوزراء الشيخ الدكتور أحمد الناصر للمجلس فحوى لقائه مع الرئيس اليمني عبدربه منصور هادي في مقر إقامته في الرياض والذي قام خلاله بتسليم رسالة خطية من سمو الأمير تضمنت العلاقات الأخوية التي تجمع البلدين الشقيقين وسبل دعمها وتعزيزها في مختلف المجالات بالإضافة إلى آخر المستجدات على الساحتين الإقليمية والدولية.

كما شرح الناصر نتائج مشاركته ممثلاً عن سمو الأمير في القمة العالمية الافتراضية للقاحات التي عقدت تحت عنوان «عالم واحد محصن»، يوم الأربعاء الماضي عبر تقنية الاتصال المرئي، والتي استضافتها اليابان بالشراكة مع التحالف الدولي للقاحات والتحصين (GAVI) المعنية بهدف تعزيز التعاون المشترك والتضامن الدولي لدعم برنامج المبادرة العالمية (COVAX) المعنية بتنظيم عملية توفير اللقاحات المضادة لفيروس كورونا المستجد وضمان التوزيع العادل على جميع دول العالم.

وشرح وزير الخارجية نتائج مشاركته في الاجتماع الأول لمجلس التنسيق السعودي الكويتي الذي عقد في الرياض والذي توج بالتوقيع على عدد من الاتفاقيات ومذكرات التفاهم تنفيذاً للرغبة الصادقة من قيادتي البلدين على تطوير علاقات التعاون في شتى المجالات لما فيه المصالح المشتركة للشعبين الشقيقين.