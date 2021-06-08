وزيرة المواصلات توقع عقدين لتوريد قطع غيار وصيانة مقاسم ومكاتب بريد في 3 محافظات

وقعت وزير الأشغال العامة ووزير الدولة لشؤون الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات الدكتورة رنا الفارس عقدين للصيانة حيث أن العقد الأولي يشمل توريد وتركيب قطع الغيار لمقاسم أريكسون لتشغيل الخدمة الهاتفية المحلية والدولية والشبكة الرقمية للخدمات المتكاملة بقيمة (270,000,000) لمدة ثلاث سنوات، أما العقد الثاني فهو خاص بصيانة المنطقة الشمالية الأولى والتي تشمل جميع مباني السنترالات ومباني البريد بمحافظة العاصمة والفروانية والجهراء لمبنى السنترال ومكاتب البريد بقيمة عقد (932,620,000) لمدة ثلاث سنوات.

وقال الوكيل المساعد لقطاع الاتصالات والخدمات المساندة بالوكالة المهندس مانع العجمي ان العقد الأول يشتمل على توريد وتركيب قطع الغيار لمقاسم (أريكسون) لضمان جودة تشغيل الخدمة الهاتفية المحلية والدولية والشبكة الرقمية للخدمات المتكاملة حيث يتم توريدها من قبل الشركة ويقوم فنيو الصيانة التابعون للمقاسم بتركيبها بمساعدة مهندسين الشركة القطع المستهلكة والمتعطلة أو القطع التي تتعطل عن العمل خلال الفترة المنصوص عليها، مشيرا ان مبلغ العقد المتفق علية يتم حجزه والسحب منه حسب قيمة كل قطعه يتم استبدالها فقط.

وأضاف: أما فيما يخص العقد الثاني الخاص بصيانة المنطقة الشمالية الأولى فهو يشمل مباني السنترالات ومكاتب البريد من خلال إعادة ترميم جميع اسقف المباني لتفادي الأمطار والخرير ودرجات الحرارة المرتفعة في فصل الصيف وأيضا عمل كل ما يلزم من صيانة وأصباغ داخل تلك المباني للمكاتب والممرات وأيضا عمل صيانة وترميم لجميع دورات المياه الخاصة بالموظفين والمراجعين، كما يشتمل العقد التأكد من سلامة جميع أجراس إنذار الحريق وتوفر الطفايات الخاصة بإطفاء الحريق حسب المواصفات المعمول بها.

وأشار العجمي الى أن الصيانة لهذه المباني كالسنترالات ومكاتب البريد بسبب أنها أنشئت منذ سنوات طويلة وأصبحت اليوم بحاجة ماسة لعمل صيانة جذرية لها لإعادة تأهيلها لتكون ملائمة لبيئة العمل التي تطمح لها الوزارة.