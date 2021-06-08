180 إطفائيا يخمدون حريقا في سكراب أمغرة امتد لـ 60 ألف متر مربع

أوضحت إدارة العلاقات العامة في قوة الاطفاء العام أن غرفة العمليات تلقت بلاغا في تمام الساعة 11:19 صباحا يفيد عن وقوع حادث كبير، وعلى إثره تم توجيه فرق الإطفاء وطلب الإسناد ليصل إجمالي رجال الإطفاء الذين كافحوا الحريق أكثر من 180 إطفائيا لمحاولة السيطرة على الحادث الذي التهم مساحة 60 ألف متر مربع من أصل المساحة الكلية التي تبلغ مليونين ونصف متر مربع.

وأضافت الإدارة بأن سرعة الرياح الكبيرة ساهمت في انتشار الحريق في عدد من القسائم التي كانت تحتوي على أخشاب ومواد للبناء، وقد بذلت فرق الإطفاء جهودا كبيرة تمكنت من خلالها من السيطرة على الحادث من دون وقوع أي إصابات بالرغم من وجود عدة معوقات واجهتها في عملية مكافحة الحريق بسبب سوء التخزين وعدم تنظيم المنطقة ووجود سكن للعمال ومركبات متهالكة وما زالت الجهود مستمرة لانهاء الحادث.

هذا وقد باشرت فرق التحقيق بعملها لمعرفة أسباب الحادث.

قاد فرق الإطفاء بعملية مكافحة الحريق رئيس قوة الاطفاء العام الفريق خالد راكان المكراد ونائب الرئيس لقطاع المكافحة اللواء جمال بدر ناصر.