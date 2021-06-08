“الصحة”: بدء منح الجرعة الثانية من لقاح “أكسفورد” غدا

أعلنت وزارة الصحة عن وصول نتائج التحاليل الخاصة بالشحنة الثالثة من منصة لقاح «أكسفورد».

وقالت الوزارة إن «النتائج التدقيقية جاءت جميعها مؤكدة جودة وسلامة ومأمونية الشحنة ومطابقتها لجميع المواصفات الفنية، وعليه قامت وزارة الصحة باستلام الشحنة بعد معاينتها والتأكد من تخزينها وفقا لدرجات الحرارة وشروط التخزين المعتمدة».

واضافت أنه تقرر بدء حملة تلقي الجرعة الثانية ابتداء من الغد الأربعاء الموافق 9 يونيو 2021.

وأكدت أنه ستصل رسالة نصية لأفراد الشريحة المستهدفة للجرعة الثانية من لقاح أكسفورد، محدد بها موعد ومكان التطعيم.

وأهابت الوزارة بالمواطنين والمقيمين الالتزام بالمكان والفترة الزمنية المحددة بالرسالة النصية.