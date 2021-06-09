321 مدرسة استقبلت 49 ألف طالب لأداء اختبارات الثانوية العامة

استقبلت صباح اليوم 321 مدرسة ثانوية ومتوسطة في جميع المناطق التعليمية، أكثر من 49 ألف طالب في الصف الثاني عشر والمنازل، لآداء الاختبارات الورقية النهائية للعام الدراسي الحالي.

ويخضع طلبة القسم العلمي لاختبار مادة الرياضيات، والأدبي اختبار مادة اللغة الفرنسية، وطلبة التعليم الديني مادة الحديث الشريف.

وتفقد وزير التربية د. علي المضف ووكيل وزارة التربية د. علي اليعقوب والوكيل المساعد للتعليم العام أسامة السلطان ومدراء المناطق التعليمية الستة وعدد من المسؤولين منذ الصباح اللجان، للاطمئنان على سير الاختبارات والتأكد من الالتزام بتطبيق الاشتراطات الصحية.

ووفق المعلومات الواردة من المعلمين فإن امتحانات اليوم جاءت سهلة، وفي مستوى الطالب ولم يرد أي شكاوى من قبل الطلبة حتى الآن.