أسماء المواطنين المستحقين للدفعة السادسة من قسائم مشروع جنوب مدينة صباح الأحمد N3

أعلنت المؤسسة العامة للرعاية السكنية، أنها ستقوم بتوزيع الدفعة السادسة من الضاحية الثالثة من قسائم جنوب مدينة صباح الأحمد، والتي تشتمل على 121 قسيمة بمساحة 400 م للمخصص لهم حتى تاريخ 25/1/2011.

وذلك وفقاً للمواعيد التالية:

1- توزيع البطاقات

يوم الخميس، ويوم الأحد

13،10/6/2021

2- توزيع بطاقات الاحتياط

يوم الإثنين، والثلاثاء

14/6/2021

15/6/2021

3- إجراء عملية القرعة

يوم الأربعاء

16 / 6 / 2021

ودعت السكنية المواطنين المدرجة أسماؤهم ضمن هذا الإعلان، إلى الحضور شخصياً إلى مبنى المؤسسة العامة للرعاية السكنية في منطقة «جنوب السرة» الساعة العاشرة صباحاً في المواعيد المبينة أعلاه، مصطحبين معهم البطاقة البطاقة المدنية وقرار التخصيص، وذلك لاستلام بطاقة القرعة خلال أوقات الدوام الرسمي.

وحذرت بأن من يتخلف عن استلام بطاقة القرعة الخاصة به خلال الأيام المحددة بهذا الإعلان، فإن المؤسسة ستقوم باستبعاد اسمه وإدخال الأسماء التي تليهم في التخصيص.

كما طالبت المواطنين المخصص لهم القسائم الحكومية في هذا المشروع، ولم ترد أسماؤهم ضمن هذا الكشف، الحضور إلى مبنى المؤسسة العامة للرعاية السكنية في منطقة جنوب السرة «المسرح)»في تمام الساعة العاشرة صباح يومي الإثنين والثلاثاء الموافق 14و15/6/2021، مصطحبين معهم قرار التخصيص والبطاقة المدنية للدخول ضمن الاحتياط.

وأهابت المؤسسة بالمواطنين التعاون معها والتقييد بالمواعيد المذكورة أعلاه، مشددة على أنه لن يسمح بدخول القاعة إلا لصاحب العلاقة فقط، مع إمكانية تسليم بطاقات دخول القرعة لمن وردت أسماؤهم على هذه الدفعة اعتباراً من الإعلان.

وفي ما يلي أسماء المستحقين للقسائم:

0001 جاسم محمد حسن الشطي

0002 راشد طلال حمزه الفضلي ووالدته

0003 تركي نواف علي الرحيل

0004 عذبي سالم عواد سالم

0005 فهد مرزوق عيد الدعسان

0006 سليمان عبدالرحمن سعود المرضي

0007 خالد حمد جابر العجمي

0008 أحمد عبدالكريم علي بن حسين

0009 هيثم علي أحمد دشتى

0010 يعقوب عبد الله ذياب العنزي

0011 عبدالله جمال عبدالله الخشان

0012 عبدالعزيز حسين عبدالله جوهر

0013 عبد الله باقر أكبر أكبر

0014 جراح راضي مرزوق الطلح

0015 أسامه سعد عبد الله الحمود

0016 ناصر محمد مناع شافي

0017 عبد الوهاب جاسم صالح الشطي

0018 مشاري زايد صعفق الخشاب

0019 بدر حسين محمد برويز

0020 عماد حسني توفيق منصور

0021 طلال هادي عجاج العازمي

0022 عايض مسفر عبيد العجمي

0023 فيصل عبد الله عوض المطيري

0024 ناصر خلف محمد العازمي

0025 ناصر مسفر ناصر الحيان

0026 مشاري سعد تميم الدوسري

0027 جراح ابراهيم عبدالوهاب البناي

0028 فهد جابر صالح المري

0029 منصر دكام عيد العجمي

0030 مشعل عبد الرحمن سعود البناي

0031 محمد عادل عبدالرحمن سكين الكندري

0032 أحمد خلف عيد المطيري

0033 خالد هادي سعيد ناصر

0034 غانم فالح محمد الدوسري

0035 هادي محمد راشد المري

0036 محمد عيد راشد آل بن علي

0037 زيد سعد صالح الحرب

0038 خالد فهد رجعان الجماح ووالدته

0039 خالد حمدان محمد العازمي

0040 سعد مفلح سعد العازمي

0041 فهد نبيل أحمد محمد

0042 عبد الرحمن غنيم سعود السحلول العازمي

0043 علي عادل محمد

0044 بدر ناصر خميس الزعابي

0045 يوسف محمد مسفر سيف العجلان

0046 حسين معيض مسفر العجمي

0047 طلق مطلق مطلق العتيبي

0048 نادر نافل سعد الجويسري

0049 ابراهيم محمود ابراهيم الهويدى

0050 سلمان على حسين العصفور

0051 حسين علي سعد العنزي

0052 مجبل بركه مجبل مزهي

0053 عبد الله حمود مبرك العازمي

0054 ناصر سعود ناصر الطريقي

0055 حمد خلف حمد الردهان

0056 نواف محمد عبد العزيز سبتي

0057 سعد سند راشد الرشيدي

0058 أحمد سالم حسن الغيث

0059 محمد جواد حسن المهنا

0060 محمد عبد الله أحمد الصابري

0061 مشاري عبدالله سالم بوتلف

0062 عبد الله محمد عبد الله العتيبي

0063 عيسى محمد حمزه الكوت

0064 ربيعه أسامه أحمد عبدالرحيم

0065 علي مسعود إبراهيم صرخوه

0066 علي عبد الله محمد سكين

0067 خالد حمود فهاد العازمي

0068 طلال حسن أحمد خالد بدر

0069 حسن محمد حسن زيد

0070 عيد محمد جديع العجمي

0071 منصور عبدالله ذياب العنزي

0072 عبدالله محمد حسن الكندري

0073 متعب محمد حمد العجمي

0074 ناصر صالح حسين المكيمي

0075 عبدالله سعود فالح الهاجري

0076 مبارك ناصر مبارك الدوسري

0077 محمد أحمد محمد حسن

0078 عبد الرزاق خالد عبد الرحمن البراك

0079 طامي فهيد راشد الهاجرى

0080 جاسم عبد العزيز جاسم الغانم

0081 أيوب غازي أيوب فتح الله

0082 فهد زيد رفاعي العازمي

0083 مبارك عبدالله اسحاق كمشاد

0084 سليمان عبد العزيز سليمان المطوع

0085 محمد بدر زامل الزامل

0086 عبدالله اسماعيل محمد العوضى

0087 محمد عوض سعد الغريب

0088 حمد جاسم حسين كمال

0089 موسى جاسم غالب موسى

0090 محمد عبد الغني محمد عبد الرحيم

0091 رشدان راضي مرزوق الطلح

0092 أحمد إبراهيم محمد الدريهم

0093 نايف سالم غريب عسك

0094 عبد الله محمد عباس الرئيس

0095 عبد الله حضرم حسن السهلي

0096 جابر ناصر على العجمي

0097 محمد خالد محمد الشطي

0098 مساعد جاسم محمد العبيد

0099 خالد سليمان ناصر الحقان

0100 سند ناصر نعير الهاجري

0101 سالم خالد مجبل الرميضي

0102 محمد عبد الله محمد المحمد

0103 عبدالله مبارك عبدالله العجمي

0104 وليد خالد عبد الله الدمخي

0105 يوسف عبدالله حمود جفين

0106 محمد عبدالرضا محمد المهنا

0107 علي عبد اللطيف عبد النبي الهندال

0108 عبد الرحمن حبيب شاكر جعفر

0109 سلمان مهنا سليمان الخشان

0110 فيصل عزم عويضه الهاجري

0111 بدر ياسين علي

0112 ناصر جاسم محمد بوحمد

0113 بداح نغيمش دغش العازمي

0114 محمد سعود محمد السهلي

0115 عبد الرحمن عبد الرحيم سالم العلي

0116 عبدالرحمن محمد عبدالملك النوري

0117 نايف عبدالله دغش الجدادي

0118 عبد الله زيد هزاع العازمي

0119 سالم فلاح حمد الردهان

0120 سعد عبدالرحمن عبدالرحمن الديكان

0121 محمد عبدالله حسين الشويكر