أسماء المواطنين المستحقين للدفعة السادسة من قسائم مشروع جنوب مدينة صباح الأحمد N3

أعلنت المؤسسة العامة للرعاية السكنية، أنها ستقوم بتوزيع الدفعة السادسة من الضاحية الثالثة من قسائم جنوب مدينة صباح الأحمد، والتي تشتمل على 121 قسيمة بمساحة 400 م للمخصص لهم حتى تاريخ 25/1/2011.
وذلك وفقاً للمواعيد التالية:
1- توزيع البطاقات
يوم الخميس، ويوم الأحد
13،10/6/2021
2- توزيع بطاقات الاحتياط
يوم الإثنين، والثلاثاء
14/6/2021
15/6/2021
3- إجراء عملية القرعة
يوم الأربعاء
16 / 6 / 2021
ودعت السكنية المواطنين المدرجة أسماؤهم ضمن هذا الإعلان، إلى الحضور شخصياً إلى مبنى المؤسسة العامة للرعاية السكنية في منطقة «جنوب السرة» الساعة العاشرة صباحاً في المواعيد المبينة أعلاه، مصطحبين معهم البطاقة البطاقة المدنية وقرار التخصيص، وذلك لاستلام بطاقة القرعة خلال أوقات الدوام الرسمي.
وحذرت بأن من يتخلف عن استلام بطاقة القرعة الخاصة به خلال الأيام المحددة بهذا الإعلان، فإن المؤسسة ستقوم باستبعاد اسمه وإدخال الأسماء التي تليهم في التخصيص.
كما طالبت المواطنين المخصص لهم القسائم الحكومية في هذا المشروع، ولم ترد أسماؤهم ضمن هذا الكشف، الحضور إلى مبنى المؤسسة العامة للرعاية السكنية في منطقة جنوب السرة «المسرح)»في تمام الساعة العاشرة صباح يومي الإثنين والثلاثاء الموافق 14و15/6/2021، مصطحبين معهم قرار التخصيص والبطاقة المدنية للدخول ضمن الاحتياط.
وأهابت المؤسسة بالمواطنين التعاون معها والتقييد بالمواعيد المذكورة أعلاه، مشددة على أنه لن يسمح بدخول القاعة إلا لصاحب العلاقة فقط، مع إمكانية تسليم بطاقات دخول القرعة لمن وردت أسماؤهم على هذه الدفعة اعتباراً من الإعلان.
وفي ما يلي أسماء المستحقين للقسائم:
0001 جاسم محمد حسن الشطي
0002 راشد طلال حمزه الفضلي ووالدته
0003 تركي نواف علي الرحيل
0004 عذبي سالم عواد سالم
0005 فهد مرزوق عيد الدعسان
0006 سليمان عبدالرحمن سعود المرضي
0007 خالد حمد جابر العجمي
0008 أحمد عبدالكريم علي بن حسين
0009 هيثم علي أحمد دشتى
0010 يعقوب عبد الله ذياب العنزي
0011 عبدالله جمال عبدالله الخشان
0012 عبدالعزيز حسين عبدالله جوهر
0013 عبد الله باقر أكبر أكبر
0014 جراح راضي مرزوق الطلح
0015 أسامه سعد عبد الله الحمود
0016 ناصر محمد مناع شافي
0017 عبد الوهاب جاسم صالح الشطي
0018 مشاري زايد صعفق الخشاب
0019 بدر حسين محمد برويز
0020 عماد حسني توفيق منصور
0021 طلال هادي عجاج العازمي
0022 عايض مسفر عبيد العجمي
0023 فيصل عبد الله عوض المطيري
0024 ناصر خلف محمد العازمي
0025 ناصر مسفر ناصر الحيان
0026 مشاري سعد تميم الدوسري
0027 جراح ابراهيم عبدالوهاب البناي
0028 فهد جابر صالح المري
0029 منصر دكام عيد العجمي
0030 مشعل عبد الرحمن سعود البناي
0031 محمد عادل عبدالرحمن سكين الكندري
0032 أحمد خلف عيد المطيري
0033 خالد هادي سعيد ناصر
0034 غانم فالح محمد الدوسري
0035 هادي محمد راشد المري
0036 محمد عيد راشد آل بن علي
0037 زيد سعد صالح الحرب
0038 خالد فهد رجعان الجماح ووالدته
0039 خالد حمدان محمد العازمي
0040 سعد مفلح سعد العازمي
0041 فهد نبيل أحمد محمد
0042 عبد الرحمن غنيم سعود السحلول العازمي
0043 علي عادل محمد
0044 بدر ناصر خميس الزعابي
0045 يوسف محمد مسفر سيف العجلان
0046 حسين معيض مسفر العجمي
0047 طلق مطلق مطلق العتيبي
0048 نادر نافل سعد الجويسري
0049 ابراهيم محمود ابراهيم الهويدى
0050 سلمان على حسين العصفور
0051 حسين علي سعد العنزي
0052 مجبل بركه مجبل مزهي
0053 عبد الله حمود مبرك العازمي
0054 ناصر سعود ناصر الطريقي
0055 حمد خلف حمد الردهان
0056 نواف محمد عبد العزيز سبتي
0057 سعد سند راشد الرشيدي
0058 أحمد سالم حسن الغيث
0059 محمد جواد حسن المهنا
0060 محمد عبد الله أحمد الصابري
0061 مشاري عبدالله سالم بوتلف
0062 عبد الله محمد عبد الله العتيبي
0063 عيسى محمد حمزه الكوت
0064 ربيعه أسامه أحمد عبدالرحيم
0065 علي مسعود إبراهيم صرخوه
0066 علي عبد الله محمد سكين
0067 خالد حمود فهاد العازمي
0068 طلال حسن أحمد خالد بدر
0069 حسن محمد حسن زيد
0070 عيد محمد جديع العجمي
0071 منصور عبدالله ذياب العنزي
0072 عبدالله محمد حسن الكندري
0073 متعب محمد حمد العجمي
0074 ناصر صالح حسين المكيمي
0075 عبدالله سعود فالح الهاجري
0076 مبارك ناصر مبارك الدوسري
0077 محمد أحمد محمد حسن
0078 عبد الرزاق خالد عبد الرحمن البراك
0079 طامي فهيد راشد الهاجرى
0080 جاسم عبد العزيز جاسم الغانم
0081 أيوب غازي أيوب فتح الله
0082 فهد زيد رفاعي العازمي
0083 مبارك عبدالله اسحاق كمشاد
0084 سليمان عبد العزيز سليمان المطوع
0085 محمد بدر زامل الزامل
0086 عبدالله اسماعيل محمد العوضى
0087 محمد عوض سعد الغريب
0088 حمد جاسم حسين كمال
0089 موسى جاسم غالب موسى
0090 محمد عبد الغني محمد عبد الرحيم
0091 رشدان راضي مرزوق الطلح
0092 أحمد إبراهيم محمد الدريهم
0093 نايف سالم غريب عسك
0094 عبد الله محمد عباس الرئيس
0095 عبد الله حضرم حسن السهلي
0096 جابر ناصر على العجمي
0097 محمد خالد محمد الشطي
0098 مساعد جاسم محمد العبيد
0099 خالد سليمان ناصر الحقان
0100 سند ناصر نعير الهاجري
0101 سالم خالد مجبل الرميضي
0102 محمد عبد الله محمد المحمد
0103 عبدالله مبارك عبدالله العجمي
0104 وليد خالد عبد الله الدمخي
0105 يوسف عبدالله حمود جفين
0106 محمد عبدالرضا محمد المهنا
0107 علي عبد اللطيف عبد النبي الهندال
0108 عبد الرحمن حبيب شاكر جعفر
0109 سلمان مهنا سليمان الخشان
0110 فيصل عزم عويضه الهاجري
0111 بدر ياسين علي
0112 ناصر جاسم محمد بوحمد
0113 بداح نغيمش دغش العازمي
0114 محمد سعود محمد السهلي
0115 عبد الرحمن عبد الرحيم سالم العلي
0116 عبدالرحمن محمد عبدالملك النوري
0117 نايف عبدالله دغش الجدادي
0118 عبد الله زيد هزاع العازمي
0119 سالم فلاح حمد الردهان
0120 سعد عبدالرحمن عبدالرحمن الديكان
0121 محمد عبدالله حسين الشويكر
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