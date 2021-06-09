“الإعلام” تخصص بريداً للتواصل مع وسائل النشر الإلكتروني

أعلن الوكيل المساعد للصحافة والمطبوعات والنشر عادل العازمي تخصيص الوزارة بريداً إلكترونياً خاصاً للتواصل مع جميع وسائل النشر الإلكتروني المرخصة لدى الوزارة للتواصل معها والوقوف على التحديات التي تعترض عملها بهدف تذليلها وإيجاد حلول لها دون تأخير للارتقاء بمستواها المهني.

وقال العازمي لوكالة الأنباء الكويتية «كونا» اليوم الأربعاء إن هذا القرار يأتي حرصا من وزارة الإعلام على مد جسور التعاون مع جميع الصحف والخدمات الإخبارية الإلكترونية المحلية بهدف التعاون المشترك معها وتسهيل جميع الإجراءات واحتياجاتها تقديرا لدورها المهم في إثراء الإعلام الكويتي.

وأوضح أنه يمكن لهذه الصحف والخدمات الإلكترونية إرسال استفساراتها الى الوزارة عبر البريد المخصص لهذا الغرض وهو ‏«elaw@media.gov.kw» مؤكدا أن هذه الخطوة تأتي انطلاقاً من سعي وزارة الإعلام الدائم مع كل شركائها في المجال الإعلامي التقليدي منه والجديد.

وثمن الدور البارز الذي تقوم به الصحف والخدمات الإخبارية الإلكترونية المحلية في نقل الأخبار وتوفير التغطيات المباشرة والفورية لكل ما يحدث في الساحة المحلية الإقليمية باعتبارها أحد المنافذ الإعلامية الفعالة وأهم روافد مسيرة الإعلام الوطني في هذا العصر التي تشهد هيمنة وسائل التواصل الاجتماعي على المشهد الإعلامي.

وأكد استعداد الوزارة لتلقي أي ملاحظات واستفسارات من الصحف الإلكترونية والإخبارية آملا أن تكون هذه الخطوة فاتحة تعاون إيجابي وجاد تعود بالفائدة على المشهد الإعلامي في الكويت وخطوة أولى على طريق المزيد من الإنجازات التي تصب في مصلحة الوطن والمواطن.