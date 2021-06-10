200 ألف يتلقون جرعة “أكسفورد” الثانية في 4 أيام

بدأت أمس حملة التطعيم الكبرى لإعطاء الجرعة الثانية لعشرات آلاف المواطنين والمقيمين الذين تلقوا الجرعة الأولى من لقاح «أسترازينيكا – أكسفورد»، الذي تأخر وصول الشحنة الثالثة منه والتثبت من مأمونيتها أسابيع عدة.

ومع تلقي وزارة الصحة ليل أول من أمس نتائج التحاليل الخاصة بالشحنة والتثبت من الجودة والسلامة والمأمونية، بدأت على الفور إرسال الرسائل لأفراد الشريحة المستهدفة تتضمن موعد ومكان التطعيم.

وبالفعل، انطلق صباح أمس «ماراثون أكسفورد» في 31 مركزاً بمختلف أنحاء البلاد، فيما أكدت مصادر صحية لـ«الراي» استمرار عمل المراكز يومي الجمعة والسبت لتقديم الخدمة لمتلقي الجرعة الثانية من منصة «أكسفورد».

وكشفت أن خطة تقديم الجرعة الثانية التي أعدتها الوزارة، تتضمن استمرار العمل بشكل متواصل وصولاً لتطعيم نحو 200 ألف بحلول الأحد المقبل، على أن يتم الانتهاء من الشريحة المستهدفة بكاملها خلال نحو 10 أيام، كما أعلن وزير الصحة الشيخ الدكتور باسل الصباح في لقائه التلفزيوني الأخير.

من جهته، قال الناطق الرسمي للوزارة الدكتور عبدالله السند إن الوزارة استعدت بشكل مكثف خلال الأيام الماضية لتجهيز المراكز وإعداد الكشوفات والأسماء والطواقم الطبية لاستقبال الفئة المستهدفة، مشيراً إلى أن عملية التطعيم ستستمر خلال الأيام المقبلة في مراكز الرعاية الصحية، التي ستعمل خلال الفترة المسائية من الساعة الثالثة وحتى الساعة العاشرة مساء.

وأشار الى ان الجرعات ستكون متاحة كذلك في مركز الكويت للتطعيم في أرض المعارض والذي سيعمل من التاسعة صباحاً وحتى السابعة مساء، إضافة الى مركز التطعيم في جسر الشيخ جابر خلال الفترة المسائية من الخامسة وحتى العاشرة.

موعد الجرعة الثانية في رابط «الأولى»

أوضح مصدر صحي لـ«الراي» أن ظهور موعد الجرعة الثانية لتلقي لقاح «أكسفورد» في رابط الرسالة المرسلة لموعد الجرعة الأولى يعتبر طبيعياً، ومن يظهر له الموعد فعليه الالتزام به في الموعد والمركز المخصص لأخذ التطعيم.

وبيّن المصدر أن المواعيد يتم تحديدها في النظام الآلي، والرسائل الهاتفية للمواعيد ترسل دفعة واحدة في وقت واحد لعدة أشخاص، لكنها تصل في أوقات مختلفة لكل شخص.

واستخدم كثيرون ممن لم يتلقوا إشعاراً هاتفياً رابط منصة وزارة الصحة الذي وصلهم عندما تم تحديد موعد الجرعة الأولى، حيث تظهر في الموقع الإلكتروني تفاصيل موعد ومكان تلقي الجرعة الثانية اللذين تم تحديدهما لهم.

المصدر: الراي