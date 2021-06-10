“الجزيرة”: تصدينا لهجوم إلكتروني استهدف بعض منصاتنا ومواقعنا الإلكترونية

قالت شبكة الجزيرة الإعلامية إن بعض منصاتها ومواقعها الإلكترونية تعرضت لمحاولات اختراق متواصلة الأسبوع الجاري لكن تم التصدي للهجوم الإلكتروني على الشبكة.

وقالت القناة في بيان إن مواقع الجزيرة ومنصاتها شهدت «محاولات وهجمات متواصلة بهدف النفاذ إلى بعض منصاتها الإخبارية وتعطيلها والتحكم بها» في الفترة ما بين 5 و8 يونيو.

وأضافت في البيان الذي نشر في وقت متأخر من مساء أمس «تمكنت الشركة المشغلة للخوادم من رصد ومتابعة هذه الهجمات والحيلولة دون تحقيق مبتغاها».

وقالت القناة إن ذروة توقيت الهجوم الإلكتروني كانت مساء يوم الأحد السادس من يونيو قبيل عرض الفيلم الوثائقي «في قبضة المقاومة» الذي قالت صفحة قناة الجزيرة باللغة العربية على يوتيوب إنه يسرد تفاصيل مفاوضات غير مباشرة بين إسرائيل وحركة المقاومة الإسلامية (حماس). وتضمن الفيلم تسجيلا صوتيا يقول إنه لإسرائيلي محتجز في غزة.