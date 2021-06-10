“الأولمبية” الكويتية تسمح بعودة النشاط الرياضي لمختلف الفئات العمرية بالاتحادات والأندية

أعلنت اللجنة الأولمبية الكويتية السماح بعودة النشاط الرياضي والتدريبات للاعبين واللاعبات بمختلف الفئات العمرية لكل الاتحادات والأندية الرياضية الشاملة والمتخصصة واللجان الرياضية المنبثقة عن اللجنة، اعتباراً من اليوم الخميس، بعد أكثر من 15 شهراً من وقفهما إثر تداعيات جائحة «كورونا».

وقالت اللجنة في بيان صحفي، إن هذا القرار مشروط بالالتزام الكامل من هذه الاتحادات والأندية باتخاذ كل الإجراءات الصحية والوقائية المعتمدة لدى وزارة الصحة، والتقيد بتعليمات اللجنة بهذا الشأن وفق دليل تنظيم الفعاليات الرياضية بدولة الكويت المرسل لها سلفاً.

وأضافت اللجنة أن هذا القرار يأتي أيضاً امتداداً للجهود المتواصلة التي تقوم بها اللجنة الثلاثية، المشكلة من الهيئة العامة للرياضة ووزارة الصحة واللجنة الأولمبية الكويتية المكلفة بتقييم ومتابعة الأوضاع الصحية الراهنة والمتعلقة بجائحة «كورونا».

وأكدت اللجنة على الأندية والاتحادات الرياضية، ضرورة تطبيق كل الاحترازات والاشتراطات الصحية لضمان سلامة وصحة لاعبيهم، لاسيما أنهم من صغار السن مما يسمح لهم بالاستعداد مبكراً للموسم الرياضي، متمنية أن يصب هذا القرار في خدمة الشباب الرياضيين الكويتيين في كل الألعاب.