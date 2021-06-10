التطعيم أو إبراز نتيجة سلبية لاختبار كورونا.. شرط لدخول الأماكن العامة في أبوظبي

قررت السلطات في أبوظبي، ثاني أكثر الإمارات ازدحاما بالسكان في الإمارات العربية المتحدة، قصر دخول المراكز التجارية والمطاعم والمقاهي وغيرها من الأماكن العامة اعتبارا من 15 يونيو على من تم تطعيمهم باللقاح أو جاءت نتيجة اختبار حديث للكشف عن فيروس كورونا لديهم سلبية.

وقال مكتب أبوظبي الإعلامي إن القيود ستسري أيضا على صالات التمرينات الرياضية والفنادق ومنشآتها والحدائق العامة والشواطئ وأحواض السباحة والمراكز الترفيهية ودور السينما والمتاحف.

وسيتعين على الزوار إثبات حصولهم على اللقاح أو إبراز نتيجة سلبية لاختبار حديث للكشف عن فيروس كورونا من خلال تطبيق كوفيد-19 المعمول به في البلاد والذي يعرض تاريخ التطعيم والاختبارات لكل فرد.

وسيظهر اللون الأخضر على تطبيق الهواتف المحمولة لمن تم تطعيمه أو سجلت اختباراته نتيجة سلبية.

وسيكون على من لم يتلقوا اللقاح إجراء اختبار كل ثلاثة أيام للحفاظ على اللون الأخضر على هواتفهم. أما من تلقى جرعتي التطعيم فسيتعين عليه إجراء اختبار كل 30 يوما.

وأعلنت الإمارات الشهر الماضي أن حضور جميع الفعاليات المباشرة والأنشطة الاجتماعية، بما فيها حفلات الزفاف والحانات، سيقتصر على من يستطيعون إثبات حصولهم على التطعيم.