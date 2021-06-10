وزير التربية: أسئلة الاختبارات متوافقة مع المادة العلمية في التعليم عن بعد

أكد وزير التربية الدكتور علي المضف أن الاختبارات الورقية للصف الثاني عشر بقسميه الأدبي والعلمي تسير بكل يسر وسلاسة، حيث إن المدارس بذلت جهدا واضحا في تنظيم وتهيئة اللجان وتطبيق جميع الاشتراطات الصحية التي أوصت بها وزارة الصحة بحذافيرها من تباعد اجتماعي وتوفير المعقمات والكمامات على الطلبة والهيئتين التعليمية والإدارية.

جاء ذلك خلال جولة تفقدية قام بها وزير التربية د. علي المضف على عدد من اللجان المخصصة لامتحانات الفترة الدراسية الثانية للعام الدراسي 2020 -2021 للصف الثاني عشر وطلبة المنازل صباح اليوم.

وشملت الجولة التفقدية 3 مدارس تتمثل في مدرسة عيسى الهولي الثانوية بنين وتتبع منطقة الأحمدي التعليمية، وثانوية العدان بنات وتتبع منطقة مبارك الكبير التعليمية، وثانوية العصماء بنت الحارث بنات، وتتبع منطقة العاصمة التعليمية.

وأشار الدكتور علي المضف إلى أن الطواقم التعليمية والإدارية في المناطق والمدارس قامت بعمل جبار، والجهود الكبيرة التي بذلك تجلت في سهولة سير عملية الاختبارات في مختلف اللجان، مؤكداً أن هذه الاختبارات ستحقق نجاحا وسنفخر بأبنائنا عن قريب بإذن الله.

وأضاف الدكتور المضف، أن من خلال الجولة التفقدية على لجان الاختبار وجد ارتياحا ورضا تامين من قبل الطلبة على أسئلة الاختبارات، مبيناً أن محتوى الامتحانات جاء متوافقا مع المادة العلمية التي تلقاها الطالب في التعليم عن بعد.

وأشاد الوزير المضف بالجهود المبذولة والتعاون المجتمعي لحرصهم على عقد اختبارات ورقية في بيئة آمنة تستهدف حماية أبنائنا الطلاب والطالبات وعدم تعريضهم للخطر، متمنيا لهم التفوق والنجاح فيما تبقى من اختباراتهم وتحقيق أهدافهم وطموحاتهم العلمية والعملية.