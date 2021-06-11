المنافذ البرية تستقبل القادمين للبلاد من 4 إلى 10 مساء بدءا من الأحد

ستبدأ المنافذ البرية باستقبال القادمين الى الكويت عبر منفذي «السالمي – النويصيب» يوميا من الساعة الرابعة وحتى العاشرة مساء بدءا من الاحد المقبل.

وأكد مصدر أمني لـ «الراي» ان تغيير موعد استقبال القادمين من الفترة الصباحية الى المسائية جاء بفعل أجواء الطقس الحارة وللتخفيف على العاملين في المنافذ البرية والمسافرين، لافتا الى ان العمل بالموعد الجديد سيدأ من دوام الاحد المقبل وبالتنسيق مع الجهات الاخرى كالإدارة العامة للجمارك ووزارة الصحة.

وأشار المصدر الى ان حركة المغادرة للمسافرين مستمرة طوال اليوم.