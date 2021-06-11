بريطانيا: السلالة “دلتا” من فيروس “كورونا” أكثر مقاومة للقاحات

حذرت السلطات الصحية البريطانية اليوم من أن السلالة (دلتا) الهندية المتحورة عن فيروس (كورونا المستجد – كوفيد 19) أظهرت مقاومة أكبر للقاحات المستخدمة حاليا.

وأكدت هيئة الصحة العامة في إنجلترا في بيان صحفي أن السلالة (دلتا) أكثر عدوى وانتقالا بين الأشخاص من السلالة (ألفا) البريطانية بنحو 60 في المئة.

وأشارت إلى أن 90 بالمئة من الإصابات المسجلة بفيروس (كورونا) في بريطانيا تعود للسلالة (دلتا) مضيفة أن عدد الإصابات بها يتضاعف ما بين أربعة أيام و11 يوما حيث ارتفع عدد الإصابات بهذه السلالة خلال أسبوع واحد بحوالي 70 بالمئة إلى 3ر42 ألف حالة.