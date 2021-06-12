إيطاليا تقسو على تركيا بثلاثية في افتتاح اليورو

حقق منتخب إيطاليا فوزًا عريضًا على حساب تركيا، بثلاثة أهداف نظيفة، في المباراة الافتتاحية لبطولة يورو 2020، على ملعب الأوليمبيكو بالعاصمة روما.

سجل ميريح ديميرال الهدف الأول لإيطاليا بالخطأ في مرماه بالدقيقة 53، وضاعف شيرو إيموبيلي النتيجة بهدف ثانٍ بالدقيقة 66، ثم اختتم لورينزو إنسيني النتيجة بهدف ثالث بالدقيقة 79.

بهذا الفوز، حقق المنتخب الإيطالي أول 3 نقاط في البطولة، ليتصدر المجموعة الأولى، بينما يحتل المنتخب التركي المركز الرابع والأخير دون نقاط.

أولى الفرص كانت من نصيب الطليان وجاءت بعد مرور 18 دقيقة، بعدما مرر إنسيني الكرة إلى بيراردي على حدود المنطقة، ليعيدها إليه داخل المنطقة، ويسدد إنسيني كرة قوية تمر بجوار القائم الأيسر للحارس تشاكير.

وشهدت الدقيقة 20 احتجاجا كبيرا من لاعبي المنتخب الإيطالي، بعدما طالبوا بركلة جزاء على سويونكو مدافع تركيا، بعدما أطلق إيموبيلي تسديدة قوية من خارج المنطقة، لترتطم في سويونكو وسط مطالبات باحتساب ركلة جزاء، لكن الحكم أشار باستكمال اللعب.

وكاد كيليني أن يسجل أول أهداف اللقاء بالدقيقة 22، بعد ركلة ركنية نفذت من الجهة اليمنى لإيطاليا، ارتقى لها وقابلها كيليني برأسية نجح تشاكير في التصدي لها ببراعة، ليبعدها عن مرماه إلى ركنية جديدة.

واستمر الطوفان الإيطالي على مرمى تركيا، ومن كرة عرضية من الناحية اليسرى، ارتقى إيموبيلي وقابل العرضية برأسية مرت بسلام بجوار القائم الأيسر.

وكاد المنتخب التركي أن يباغت إيطاليا بهجمة مرتدة في الدقيقة 35، بعدما انطلق يلماز بالكرة من بعد منتصف المرمى، ومرر كرة عرضية للزاوية الأخرى لكن دوناروما حارس الأزوري أبعدها بقبضة يده قبل أن تصل للاعب تركيا.

وأطلق إيموبيلي تسديدة أرضية قوية من داخل منطقة الجزاء، مرت من بين أقدام الدفاع التركي، لتصل في منتصف المرمى لأحضان الحارس تشاكير.

ومن خطأ في التمرير من جورجينيو، حصل أوندير على الكرة وانطلق وتوغل داخل منطقة جزاء إيطاليا، وسدد كرة قوية ارتطمت بقدم سبينازولا، قبل أن تصل سهلة لأيدي دوناروما في بداية الشوط الثاني.

ونجح المنتخب الإيطالي في فك شفرة الأتراك بالدقيقة 53، بعدما سجل الهدف الأول عن طريق ميريح ديميرال بالخطأ في مرماه، بعد مجهود فردي مميز من بيراردي في الجهة اليمنى الذي راوغ ميراش ومرر كرة عرضية ارتطمت بديميرال لتغير اتجاهها وتسكن الشباك.

وكاد سبينازولا أن يضيف ثاني أهداف اللقاء سريعا، بعدما توغل داخل المنطقة بعد ثواني من الهدف الأول، ليطلق قذيفة قوية يبعدها الحارس بقبضة يده عن مرماه ويحرم الطليان من فرصة الهدف الثاني.

الهجوم الإيطالي لم يتوقف على مرمى تركيا، وأطلق لوكاتيلي تسديدة قوية من خارج منطقة الجزاء، تمكن الحارس التركي من التصدي لها وإبعادها إلى ركنية.

وضاعف إيموبيلي النتيجة للأزوري بالدقيقة 66، بعد تمريرة عرضية استلمها سبينازولا ليسدد كرة قوية بالمرمى أبعدها الحارس، قبل أن ترتد لتجد إيموبيلي الذي وضع الكرة بالشباك.

وفي الدقيقة 79، سجل إنسيني الهدف الثالث للمنتخب الإيطالي، بعد خطأ من حارس تركيا في بداية اللعبة، ليحصل بيراردي على الكرة وبعدة تمريرات تصل إلى إنسيني في الجهة اليسرى داخل منطقة الجزاء، ليسدد كرة قوية بقدمه اليمنى في الشباك.



