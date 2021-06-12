“الأزرق”… يودع تصفيات المونديال رسمياً

ودّع منتخب الكويت لكرة القدم المنافسة على التأهل الى نهائيات كأس العالم 2022 في قطر رسمياً بعدما خرج بتعادل سلبي مخيب مع نظيره الاردني في اللقاء الذي جمعهما، على استاد جابر الدولي، الجمعة، ضمن الجولة التاسعة من منافسات المجموعة الثانية في التصفيات المشتركة المؤهلة إلى المونديال وكأس آسيا 2023 في الصين والتي تستكمل في الكويت.

ورفع «الأزرق» رصيده الى 11 نقطة في المركز الثالث بفارق 3 نقاط خلف الاردن التي ما زالت تمتلك فرصة التأهل من كأحد أفضل أصحاب المركز الثاني بشرط فوزها على أستراليا في الجولة الاخيرة، الثلاثاء المقبل.

من جهته، سينتقل منتخب الكويت لخوض تصفيات كأس آسيا 2023، ولكن قبل ذلك عليه ان يخوض لقاء هامشياً مع تايوان متذيلة الترتيب الثلاثاء.

وخاض «الأزرق» نصف الساعة الأخير من المباراة بـ 10 لاعبين بعدما طرد الحكم البحريني نواف شكر الله، المدافع خالد ابراهيم لنيله الانذار الثاني.

وكانت أستراليا ضمنت صدارة المجموعة وبالتالي بلوغ الدور الحاسم للمونديال ونهائيات كأس آسيا بعد فوزها على نيبال بثلاثية تناوب على تسجيلها ماتيو ليكي (6) وفران كارازيتش (38) ومارتن بويل (57).

ورفع الـ «سيكوروز» رصيده الى 21 نقطة، فيما بقيت نيبال على نقاطها الـ 6 في المركز الرابع وانهت مبارياتها في المجموعة.