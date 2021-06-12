“هيئة الشباب” تطلق غداً منصة “إمكان” لتقديم دورات التدريب عن بعد

أعلن المدير العام للهيئة العامة للشباب بالإنابة، شفيق السيد عمر، انطلاق المنصة الإلكترونية «إمكان»، اعتبارا من غدٍ الأحد، التي تتيح للشباب المشاركة في دورات تدريب عن بعد بمختلف المجالات ذات الاهتمام الشبابي.

وقال عمر لوكالة الأنباء الكويتية إن تدشين هذه المنصة يأتي بتوجيهات وزير الإعلام والثقافة، وزير الدولة لشؤون الشباب، عبدالرحمن المطيري، الرامية إلى استثمار أوقات الشباب في العطلة الصيفية بما يعود عليهم وعلى مجتمعهم ووطنهم بالفائدة والنفع.

وأكد حرص الهيئة على تنمية الشباب وتطوير مهاراتهم وإمكاناتهم لتحقيق التنمية المستدامة للوطن والمجتمع، مضيفا أن الهيئة سعت أيضا إلى تهيئة الفرصة للشباب للتعلم عن بعد وتطوير الخدمات المقدمة لهم في هذا الصدد بسبب ظروف جائحة كورونا.

بدوره، أوضح نائب المدير العام لقطاع تنمية الشباب بالهيئة، مشعل السبيعي، أن المنصة ستبدأ عملها ببث 23 دورة تدريبية في المرحلة الأولى على أن تقيم دورات أخرى تباعا.

وبيّن أن هذه الأنشطة ستعمل على تنمية مهارات الشباب المشارك بها في مجالات مختلفة أهمها «القيادة وتطوير الذات» و«العلوم والتكنولوجيا» و«الثقافة والآداب» و«الهوايات المتعددة» و«الأسرة والمجتمع» و«ريادة الأعمال».

وذكر أن هذه الدورات سيقدمها نخبة من الأكاديميين والمتخصصين بهذه المجالات وستكون تفاعلية، موضحا أن كل مشارك بأي دورة تدريبية بالمنصة والتي سيختارها حسب رغبته سيحصل على شهادة مشاركة معتمدة للاستفادة منها في المستقبل.

ودعا الشباب إلى المشاركة بالمنصة عبر التسجيل عبر الدخول على الموقع الإلكتروني للهيئة ثم الدخول لمنصة «إمكان» وإنشاء الحساب الشخصي بإدخال البيانات الأساسية والرسمية للمشارك واختيار الدورة التدريبية المناسبة لهم.