مبابي: لست مجنونًا.. وأحب انتظار الجميع لقراري

علق الفرنسي كيليان مبابي، نجم باريس سان جيرمان، على مستقبله خلال الموسم المقبل، وارتباطه بالرحيل عن النادي الباريسي.

وينتهي عقد مبابي مع سان جيرمان في صيف 2022، ويرفض اللاعب حتى الآن كل عروض التجديد، وتربطه الصحافة بالانتقال إلى ريال مدريد.

وقال مبابي، في حوار أجراه مع مجلة فرانس فوتبول “لست مجنونًا. أعرف أن مشروع النادي قد يتغير بناء على وجودي أو رحيلي”.

وأضاف “عليك أن تفهم شيئًا واحدًا، قرار مستقلبي لا يؤثر علي، ولا يمثل عبئًا.. سأقول إنه يخدمني إلى حد ما”.

وتابع المهاجم الفرنسي “أنا شخص أجد نفسي تحت الأضواء، حيث ينتظر الجميع قراري النهائي”.

ونوه “أحب أن أكون تحت الأضواء طوال اليوم للحديث عن مستقبلي”.

واختتم مبابي “لكن في يوم المباراة، أريد أن أذكرك أنني لاعب كرة قدم محترف، سأجعلك تتحدث عن كرة القدم التي أقدمها وليس عن مستقبلي”.