“الإطفاء”: ستة فرق سيطرت على حريق 4 منازل عربية في الجليب

ذكرت إدارة العلاقات العامة والإعلام بقوة الإطفاء العام عن تمكن ستة فرق للإطفاء من السيطرة على حريق نشب في 4 منازل عربية في منطقة جليب الشيوخ صباح اليوم السبت، وأوضحت الإدارة بأن المنازل المذكورة مخالفة لغرض استخدامها كسكن خاص وقد تم استخدامها لأنشطة حرفية وصناعية وتخزينية مخالفة لتنظيم المنطقة وغير خاضعة للاشتراطات الوقائية.

وأضافت الإدارة بأن فرق الإطفاء ضاعفت جهودها لمحاولة السيطرة على الحريق بالرغم من وجود العديد من المعوقات منها عدم تنظيم المنطقة وصعوبة وصول آليات الإطفاء إضافة إلى سرعة الرياح وارتفاع درجات الحرارة. وقد تمكنت من السيطرة على الحادث الذي لم يخلف أي إصابات.

هذا وقد باشرت فرق التحقيق والوقاية بعملها لاتخاذ اللازم.