“الخارجية” الكويتية ترحب بقرار السعودية بشأن تنظيم موسم الحج لهذا العام

أعربت وزارة الخارجية في بيان لها اليوم السبت عن ترحيب دولة الكويت بقرار المملكة العربية السعودية الشقيقة قصر أداء مناسك الحج للعام الجاري على المواطنين والمقيمين داخل المملكة بإجمالي 60 ألف حاج نظرا لاستمرار تداعيات جائحة كورونا (كوفيد-19) وظهور سلالات جديدة.

‏وأشادت الوزارة بالجهود الكبيرة والمقدرة التي تبذلها المملكة العربية السعودية الشقيقة في سبيل خدمة حجاج بيت الله الحرام والمعتمرين وحرصها الشديد على سلامتهم وتسخير كافة الامكانيات لراحتهم.

وأثنت الوزارة على ماتبذلة المملكة الشقيقة من جهود وعلى التقدم والإنجازات العلمية التي أحرزتها في سبيل مكافحة هذه الجائحة ودعم المنظومة الصحية.